Dylan Aquino, en el Maracaná como en el patio de su casa: dos partidos, dos goles

Dylan Aquino convirtió el tercer gol en la victoria por 3-2 de Lanús ante Flamengo para que su equipo se corone campeón de la Recopa Sudamericana y nuevamente demostró que el estadio Maracaná le sienta bárbaro, como lo había insinuado hace unos meses ante Fluminense.

El joven delantero del Granate, de apenas 20 años, tuvo un rol clave en los dos encuentros que Lanús disputó en el estadio más importante de Brasil, donde el club consiguió dos logros que serán recordados por muchos años, y por ende su labor también será difícil de olvidar.

Su presentación en el Maracaná fue el encuentro revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que el Granate eliminó al poderoso Fluminense y dio el batacazo de la edición 2025.

Ese día, el extremo tuvo su primera noche soñada en Río de Janeiro. Fue el autor del gol del empate ante el Flu en Brasil que le dio la clasificación a su equipo a las semifinales, gracias a la victoria por 1-0 en la ida. Finalmente, el equipo se quedaría con la Sudamericana, siendo ese cruce uno de los emblemáticos de la coronación.

Dylan Aquino gol Maracaná Con esa definición de Aquino, Lanús eliminó a Fluminense en Brasil.

Sin embargo, la conexión de Aquino con el Maracaná no terminó en ese partido frente a Fluminense. Anoche, en la victoria ante todopoderoso Flamengo, lo ratificó otra vez, con otro gol que quedará para la historia.

En el descuento del tiempo extra, y mientras el Mengao iba por heroica tras el gol de José Canale, Dylan interceptó un centro desde la mitad de la cancha y encaró sin resistencia hasta el área, gambeteó a Agustín Rossi y definió a la red para el definitivo 3-2.

Ese tanto desató el delirio de 4000 hinchas de Lanús que dijeron presente en el Maracaná, pero de los miles que lo siguieron desde sus casas. Y no es para menos. Lanús, que se hizo gigante en el Río de Janeiro, empieza a convertirse en uno de los clubes más importantes del país.