Lanús cede a Bruno Cabrera a un club de la Primera Nacional

Continúan los movimientos en el plantel de Lanús , que tienen más que ver con las salidas. Ahora se confirmó el préstamo de Bruno Cabrera a un club de la Primera Nacional que acaba tuvo debut de entrenador en la última fecha.

El extremo de 23 años, con poca participación en el primer refuerzo, formará parte del plantel de San Martín de Tucumán, dirigido por Alejandro Orfila , que debutó en el partido postergado de la 4º fecha frente a Temperley.

La estadía del oriundo de Carhué en la Ciudadela será breve, ya que firmó hasta diciembre. Es decir, por la segunda rueda de la Primera Nacional. Lanús -con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027- lo cede sin cargo ni opción de compra, debiendo regresar al finalizar la temporada.

Sus números en Lanús durante el primer semestre arrojaron 10 partidos, ocho por el Torneo Apertura y dos por la fase de grupos de Copa Libertadores, en la que el Granate quedó eliminado. En total, contabiliza 28 presencias en Primera División, sin goles y dos asistencias. En Reserva, ocho goles en 32 encuentros.

Bruno Cabrera y otros tres

El Ciruja hizo opción de los cuatro refuerzos permitidos en el mercado de pases invernal. Bruno Cabrera se suma a los arribos del mediocampista Gabriel Carabajal, el lateral izquierdo Rodrigo Ayala y el delantero Álvaro Veliez.

Bruno Cabrera puede desempeñarse como delantero centro, tanto como cualquiera de los dos extremos. Su velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios convencieron al cuerpo técnico, que pretendía un futbolista con características distintas a las que ya tenía en el plantel.

De esta forma, el delantero carhuense buscará sumar más rodaje en el elenco tucumano, que se ubica en el 9º puesto de la zona B de la Primera Nacional con 23 puntos, a 13 del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy.