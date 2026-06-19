La clara superioridad de San Martín de Tucumán sobre Temperley en el historial reciente

El cruce entre San Martín de Tucumán y Temperley se ha transformado en un duelo de alta intensidad en la Primera Nacional . Sin embargo, al repasar las páginas de los últimos años, la balanza se inclina de forma evidente hacia el norte argentino. A pesar de contar con un corto historial de enfrentamientos, el santo tucumano supera al Gasolero.

Con un juego pragmático y golpes en momentos clave, el conjunto tucumano edificó una racha sumamente favorable que lo posiciona como el claro dominador del emparejamiento. De los cinco compromisos disputados entre ambos equipos, San Martín de Tucumán se quedó con los tres puntos en tres ocasiones, igualó en una oportunidad y cedió el festejo una sola vez.

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Esta seguidilla de resultados ratifica la solvencia del santo tucumano cada vez que le toca medir fuerzas con el elenco de Turdera. Un dato particular teniendo en cuenta que en la actual campaña de ambos equipos en la Primera Nacional , el Gasolero se encuentra por encima en la tabla de posiciones, aunque sólo lo supera por 4 unidades.

La supremacía tucumana comenzó a plasmarse con fuerza en 2021, año del primer choque entre ambos. El 23 de junio de aquel año, San Martín asaltó el Alfredo Beranger y se llevó un triunfazo por 1 a 0 gracias a un recordado grito de Marcelo Estigarribia .

Meses más tarde, el 18 de octubre, ratificó su gran momento en La Ciudadela al imponerse por 2 a 1. La racha se estiró al 12 de febrero de 2022, cuando el Santo volvió a amargar al público gasolero en Turdera con otra victoria por 2 a 1.

En marzo de 2023, Temperley logró arañar un empate 1 a 1 en Tucumán. No obstante, el único tropiezo para los norteños ocurrió en julio de 2023, cuando el Gasolero se impuso por 1 a 0 en su cancha, cortando momentáneamente la racha de festejos tucumanos.

temperley ante san martin Temperley arañó un empate ante San Martín de Tucumán en el 2023.

El éxito de San Martín de Tucumán ante Temperley

La clave de los resultados positivos de San Martín de Tucumán sobre Temperley se respalda en las estadísticas goleadoras. El equipo tucumano anotó 6 goles a favor y recibió 4 en contra en esos cinco partidos. El factor más destacado para el Ciruja fue su capacidad para plantarse de visitante: dos de sus tres victorias ocurrieron en el Alfredo Beranger.

Con el historial de su lado y una identidad que ha sabido lastimar al Gasolero tanto en la Ciudadela como a domicilio, San Martín de Tucumán continúa demostrando que le tiene tomada la medida a Temperley en los duelos directos de los últimos años.

Si bien se da la particularidad que es un choque con pocos enfrentamientos entre sí, la realidad marca que San Martín de Tucumán se impone sobre Temperley en el historial. Este sábado será la posibilidad para ambos de ratificar sus rachas: la de San Martín de Tucumán amparado en el corto historial y la de Temperley vinculada con su actualidad, ya que llega en alza tras tres victorias consecutivas que acumula el equipo dirigido por Nicolás Domingo.