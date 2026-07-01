El conmovedor recuerdo de la familia de Noelia Rivero a un mes del femicidio: "Espero que..."

A un mes del femicidio de Noelia Rivero , su familia volvió a expresar el dolor por la pérdida y renovó el pedido de justicia, mientras la investigación avanza en los Tribunales de Lomas de Zamora , con el acusado internado en la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero.

"Hoy un mes de que le arrebataron la vida a Noelia, mi prima. No sé qué más decir. Prima, espero que hayas encontrado el camino y que se haga justicia. Te quiero muchísimo", escribió una de sus primas en redes sociales. "Gracias a todos los que en su momento se acercaron a ofrecer apoyo, a los que compartieron lo que pasó y llevaron la foto de ella a la marcha", agregó.

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El posteo fue acompañado por numerosas muestras de apoyo de familiares, amigos y vecinos, que volvieron a reclamar que el crimen no quede impune.

En paralelo, la investigación sigue su curso en la UFI 16 de Lomas de Zamora , a cargo de la fiscal Marcela Juan , quien dispuso que el imputado Tomás Adrián Núñez , sea evaluado para determinar su estado de salud mental.

Noelia Rivero Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Días atrás, La Unión accedió al informe médico incorporado al expediente, que describe un complejo cuadro de salud mental del acusado, atravesado por un consumo problemático de sustancias y severas alteraciones psiquiátricas.

Según el diagnóstico, Núñez presentaba síntomas compatibles con insomnio, hiporexia, ideación paranoide, alteraciones de la percepción, episodios de excitación psicomotriz relacionados con el consumo de drogas, alucinaciones auditivas, conductas agresivas hacia terceros y lagunas mnésicas respecto de lo ocurrido el día del crimen.

Los especialistas concluyeron que existe un "riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros", por lo que recomendaron que continúe internado bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento psicofarmacológico dentro del sistema penitenciario.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero fue asesinada el 30 de mayo pasado por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.