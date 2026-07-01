jueves 02 de julio de 2026
Escribinos
1 de julio de 2026
Iguales.

Así luce Marco Antonio Caponi en la piel de Charly García

Marco Antonio Caponi interpretará a Charly García en una serie biográfica sobre el ídolo del rock argentino. El actor ya interpretó a Sandro.

Marco Antonio Caponi será Charly García.&nbsp;

Marco Antonio Caponi será Charly García. 

El actor Marco Antonio Caponi compartió en las redes sociales que ya está confirmada una serie biográfica centrada en la figura de Charly García, y será él mismo quien se ponga en la piel del ídolo del rock argentino.

Marco Antonio Caponi subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que está caracterizado como el músico, con el mismo look y su característico bigote bicolor.

Lee además
Charly García y Zoca. 
Vintage.

Cómo fue el romance de Charly García con Zoca
Gilberto Gil y Charly García. 
Dos grandes.

El emotivo encuentro entre Charly García y Gilberto Gil en el Movistar Arena
image
Marco Antonio Caponi como Charly García.

Marco Antonio Caponi como Charly García.

Y junto a esas fotos, el intérprete detalló: “SAY NO MORE: se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA ESTOY ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD… EL MÚSICO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA Y DEL MUNDO EN MI PIEL Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro”.

De ese modo, confirma que el título de la serie será “Fantasy”, en relación a una canción de Charly García incluida en el disco “Cómo conseguir chicas”. También adelantó que tendrá ocho episodios.

Embed

De Sandro a Charly García

Marco Antonio Caponi no es la primera vez que se pone en la piel de un ídolo de la música argentina. En el año 2018, él compuso a Sandro en la serie basada en la vida del ex vecino de Banfield.

Junto a Agustín Sullivan y Antonio Grimau, Caponi compuso a El gitano durante su mediana edad, y logró una performance notable que le valió el elogio de la prensa especializada.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el romance de Charly García con Zoca

El emotivo encuentro entre Charly García y Gilberto Gil en el Movistar Arena

Operaron a Charly García: cómo sigue su evolución

Por qué el banfileño Ian Lucas deja el programa de Marley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Rey Garufa, en vivo. 
No te lo pierdas.

Rey Garufa homenajea al disco "En Directo" de Los Redondos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los 11 de Temperley en la primera rueda en Ezeiza. video
Recuerdo.

Cuándo fue la última vez que Temperley recibió a Tristán Suárez