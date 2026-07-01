Así luce Marco Antonio Caponi en la piel de Charly García

El actor Marco Antonio Caponi compartió en las redes sociales que ya está confirmada una serie biográfica centrada en la figura de Charly García, y será él mismo quien se ponga en la piel del ídolo del rock argentino.
Marco Antonio Caponi interpretará a Charly García en una serie biográfica sobre el ídolo del rock argentino. El actor ya interpretó a Sandro.
El actor Marco Antonio Caponi compartió en las redes sociales que ya está confirmada una serie biográfica centrada en la figura de Charly García, y será él mismo quien se ponga en la piel del ídolo del rock argentino.
Marco Antonio Caponi subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que está caracterizado como el músico, con el mismo look y su característico bigote bicolor.
Y junto a esas fotos, el intérprete detalló: “SAY NO MORE: se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA ESTOY ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD… EL MÚSICO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA Y DEL MUNDO EN MI PIEL Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro”.
De ese modo, confirma que el título de la serie será “Fantasy”, en relación a una canción de Charly García incluida en el disco “Cómo conseguir chicas”. También adelantó que tendrá ocho episodios.
Marco Antonio Caponi no es la primera vez que se pone en la piel de un ídolo de la música argentina. En el año 2018, él compuso a Sandro en la serie basada en la vida del ex vecino de Banfield.
Junto a Agustín Sullivan y Antonio Grimau, Caponi compuso a El gitano durante su mediana edad, y logró una performance notable que le valió el elogio de la prensa especializada.