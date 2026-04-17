Femicidio de Daniela Sosa: la otra grave acusación en contra del detenido

Ricardo Cardozo , el hombre que está detenido por el femicidio de Daniela Sosa , la mujer baleada el 1º de enero pasado en Temperley , habría tratado de asesinar a otra persona horas antes del brutal ataque.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que los familiares de la víctima fatal del caso aseguraron que el imputado atentó contra la vida de otra ex pareja. Sin embargo, los investigadores todavía no pudieron dar con la causa para incorporarla al expediente.

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Según confiaron a este medio, el hecho habría sido cometido en jurisdicción del partido de Lanús , por lo que que corresponde a un departamento judicial ajeno a los Tribunales de Lomas de Zamora , donde tramita la causa a cargo de la UFI 9.

Mientras tanto, Cardozo, de 30 años, tiene prisión preventiva por el delito de "homicidio agravado por el vínculo" y podría ser condenado a prisión perpetua.

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero pasado, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.