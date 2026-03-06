viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026
Baleada por su pareja.

A dos meses del femicidio de Daniela Sosa en Temperley, ¿cómo sigue la investigación?

La víctima fue asesinada por su pareja, quien la baleó en el cuello en Año Nuevo. El hombre está detenido con prisión preventiva a la espera del juicio.

Daniela Sosa

Se cumplieron dos meses del femicidio de Daniela Sosa, la mujer baleada por su pareja en Temperley, y que agonizó varios días. Mientras el acusado sigue detenido, la causa avanza y se espera que sea elevada a juicio en los próximos meses.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la investigación se encuentra en pleno tramite, a la espera de las pericias correspondientes para concluir con la etapa previa del caso, antes de juzgar al acusado.

El imputado tiene prisión preventiva, y permanece a disposición de la UFI 9 de Lomas de Zamora. Se trata de un sujeto identíficado como Ricardo Cardozo, el supuesto femicida de 30 años era pareja de la víctima, con quien habría comenzado una relación pocas semanas antes del crimen.

Luego de confirmarse el fallecimiento de Daniela, quien agonizó varios días en el Hospital Gandulfo, el hombre pasó a ser acusado de "homicidio agravado por el vínculo".

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero pasado, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

