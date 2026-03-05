El doloroso mensaje de la hermana de Miqueas Arizpe, a una semana del crimen

A más de una semana del crimen de Miqueas Arizpe﻿

A más de una semana del crimen de Miqueas Arizpe , la hermana del hombre de 31 años asesinado en Villa Centenario lo recordó con palabras de profundo dolor: "Te amo hermano y me hacés falta un montón", compartió en sus redes sociales.

"No conocía el verdadero dolor hasta que, de un día para otro desperté en un mundo en el que ya no estás, en el que miro vídeos antiguos para no olvidar tu voz, en el que para platicar contigo miro al cielo y la única manera de mirarte es en mis sueños", explicó la joven.

"Prometí no llorarte más, pero es algo imposible. En cada lugar hay un recuerdo tuyo donde se me hace imposible no preguntarme por qué no estás", agregó en el mismo mensaje compartido en su perfil de Facebook .

Mientras tanto, los asesinos, que ya habrían sido identificados, siguen prófugos de la Justicia tras escapar del lugar del hecho ocurrido el lunes pasado.

Miqueas Arizpe (1) La publicación de la hermana de Miqueas Arizpe.

El crimen de Miqueas Arizpe

De acuerdo con el testimonio familiar, los asesinos primero le pegaron con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

Arizpe recibió asistencia tras la agresión, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron del escenario del hecho y su paradero es desconocido.

Mientras el caso es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora, los seres queridos de la víctima lo despidieron este jueves en una casa de sepelios de Banfield, ubicada en Avenida Santa Fe al 1100.