Tras irse mal de Lanús y ser colgado en Boca, se retiró Cristian Lema

A los 35 años, Cristian Lema se retiró del fútbol profesional después de estar colgado en Boca Juniors . El defensor, que se fue mal de Lanús para llegar al Xeneize, decidió colgar los botines y se instaló nuevamente en Puerto Madryn, su ciudad natal, para enfocarse a emprendimientos personales alejado de la pelota.

Lema finalizó su vínculo con el club de La Ribera en diciembre en medio de un conflicto con el club, que lo marginó del primer equipo y lo mandó a entrenar con un grupo de juveniles después del Mundial de Clubes. Finalizado su lazo, desechó varias propuestas en el último mercado de pases y le puso fin a su carrera como futbolista.

El marcador central había llegado al mundo Boca a principio del 2024 y fue el primer refuerzo del ciclo de Diego Martínez . El DT lo eligió por el buen nivel que había mostrado en Lanús , al que había arribado para la temporada 2023 y a los pocos meses había extendido su vínculo hasta diciembre del 2025 .

Por eso, para llegar al Xeneize , Lema tuvo que rescindir su contrato con el Granate, con el que tenía dos años de lazo formal, y eso trajo un conflicto con la entidad que por entonces presidía Luis María Chebel. Esto se provocó a partir de que el defensor dejara de presentarse a los entrenamientos mientras negociaba con otras instituciones, entre ellas Boca.

Una salida tormentosa que enojó mucho a Lanús

Después de buen año deportivo, y a los meses de haber renovado su contrato, Cristian Lema se perfilaba como uno de los referentes del plantel de Ricardo Zielinski, quien lo había tenido en Belgrano. Sin embargo, el defensor no se presentó en el inicio de la pretemporada y ahí iniciaron los problemas.

Más allá de tener contrato, y de estar bien considerado por el DT, el marcador central tenía otros planes para su carrera y nunca más se presentó a entrenar. Si bien al principio adujo problemas personales, con el correr de los días se confirmó lo del interés de Boca.

cristian lema boca juniors Tras una rescisión forzada en Lanús, Lema firmó con Boca hasta diciembre del 2025.

En medio de esta situación, el club lo intimó y lo sancionó por no presentarse a su lugar de trabajo. Esto se resolvió cuando Boca aportó los 400 mil dólares necesarios para que el defensor pueda rescindir su contrato con Lanús y así poder ser refuerzo de Boca.

A dos años de esta movida, y luego de un paso poco feliz en el Xeneize, Lema le puso fin a su carrera como futbolistas luego de jugar también en Guillermo Brown de Puerto Madryn, Newell’s, Tigre, Belgrano, Benfica, Peñarol y Damac FC.