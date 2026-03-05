Convocan a empresas de Lomas para una Misión Comercial en Brasil

Las empresas de Lomas de Zamora de los rubros de alimentos, bebidas, higiene personal y productos para el hogar pueden participar de la ExpoApras , una Misión Comercial en Brasil que se realizará del 14 al 16 de abril para promover el comercio bilateral .

La ExpoApras es la f eria supermercadista más grande del sur de Brasil y, en esta edición, la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) tendrá un pabellón propio de 410 metros cuadrados para que pymes argentinas expongan sus productos y servicios, participen de rondas de negocios con el fin de lograr nuevas oportunidades comerciales y actividades con actores locales para conocer las estrategias que hacen a la competitividad del mercado brasilero.

Ya hay más de 100 adheridos. "Hecho en Lomas", un programa para potenciar a los emprendedores

La feria se desarrollará en la ciudad de Curitiba y las empresas interesadas en participar tienen que completar este formulario . Una vez finalizada la preinscripción, CAME y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional evaluarán los perfiles y comunicarán a cada empresa sobre el resultado de la revisión y su adecuación a la misión.

Los interesados en recibir más información sobre la expo pueden comunicarse con la Cámara de Comercio e Industria de Lomas al 5263-0862 o al número de WhatsApp 11 6590-3340.

Acompañamiento a empresas, pymes y emprendedores de Lomas de Zamora

Desde el Municipio de Lomas generan acciones para fortalecer el crecimiento de pymes, empresas y emprendedores. El año pasado se hizo un Encuentro sobre Financiamiento Productivo con más de 60 participantes que tuvieron entrevistas con representantes de 12 bancos públicos y privados para trabajar todo lo relacionado al crédito productivo y otros servicios.

También se organizó un Encuentro de Negocios Internacional en el que más de 30 industrias lomenses de los sectores metalúrgico, químico, plástico, autopartista y alimenticio se reunieron con funcionarios diplomáticos de varios países para generar lazos comerciales, gestionar exportaciones y hacer negocios de importación de maquinaria, bienes y tecnología.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.