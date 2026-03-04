Lanús se topó con un Boca Juniors letal y sufrió una dura goleada en casa

Live Blog Post

Boca aplicó la misma fórmula de Lanús y le ganó en la Fortaleza

En su regreso a casa tras obtener la Recopa Sudamericana, Lanús se quedó con las ganas de prolongar su buen momento y sufrió un duro golpe de parte de Boca Juniors, que jugó un gran partido y merecidamente se quedó con la victoria, en el partido postergado de la fecha 7 del Torneo Apertura.

El Granate sintió las bajas de Marcelino Moreno, lesionado, y Rodrigo Castillo, recientemente transferido a Fluminense, y no pudo mostrar su mejor versión. Boca, en cambio, se benefició por el tempranero gol de Santiago Ascacíbar a los 14 minutos y a partir de ahí, apelando a la misma fórmula que tantos éxitos le dio al equipo de Mauricio Pellegrino, construyó una gran producción.

Esa ventaja en el comienzo complicó los planes de Lanús, que nunca le encontró la vuelta al partido y careció de argumentos ofensivos para revertir la historia. Para peor, cuando insinuó algo, llegó el segundo de Boca: Miguel Merentiel cabeceó sin marca luego de que Nahuel Losada desviara un centro atrás de Tomás Aranda y así marcó el 2-0.

Pellegrino buscó dar vuelta la historia en el complemento con los ingresos de los juveniles Dylan Aquino y Thomas De Martis, pero el ímpetu de los pibes no alcanzó para despertar a un equipo que estaba adormecido y sin poder encontrar lastimar a la última línea del Xeneize.

Por eso, el tercer gol de Boca, que fue el segundo de la cuenta personal del uruguayo Merentil, sentenció la historia en la Fortaleza a los 18 minutos del complemento, en un partido que Lanús buscará olvidar rápidamente para seguir en carrera por un lugar en los playoffs del Torneo Apertura.