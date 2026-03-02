lunes 02 de marzo de 2026
Sentencia.

Crimen del prefecto Rafael Carlos Loira: condenaron a uno de los acusados

El TOC 10 de Lomas de Zamora confirmó la pena para uno de los imputados por el crimen del prefecto. El otro imputado había sido sobreseído.

La sentencia fue confirmada en el marco de un juicio abreviado, que tuvo como imputado a Gabriel Alejandro Zárate. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora fue el encargado de dictar el fallo.

Zárate fue hallado culpable del delito de “homicidio en ocasión de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego”. En consecuencia, el TOC 10 lo condenó a la pena de 13 años y cuatro meses de prisión.

De esta manera, el caso quedó con un único condenado por el asesinato del prefecto, ya que el otro detenido, Lucas Pogonza, había sido sobreseído por falta de pruebas.

Con uno de los imputados ya condenado, continúa la búsqueda de los demás involucrados que participaron del crimen del prefecto Loira. El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido $4.000.000 de recompensa para quienes aporten datos que permitan capturar a los prófugos.

La recompensa que ofrecieron para dar con los prófugos por el homicidio del prefecto Rafael Carlos Loira.

El crimen del prefecto Rafael Carlos Loira

El homicidio sucedió el martes 25 de marzo por la noche, alrededor de las 21, en el cruce de las calles Mario Bravo y Ginebra. Loira, agente de la Prefectura Naval Argentina, fue asesinado de un disparo cuando intentó resistirse al robo de su camioneta.

El prefecto manejaba su camioneta Renault Duster, en la que iba junto a un amigo, para entregar mercadería en la casa de una clienta de su esposa. Cuando bajó del vehículo, se acercó un Chevrolet Corsa gris, del cual bajaron al menos tres delincuentes armados.

Mientras forcejeaba con uno de los ladrones, Loira intentó sacar su arma reglamentaria e identificarse. Así se produjo un tiroteo entre él y los ladrones, que terminó con el prefecto herido de muerte. Los delincuentes escaparon sin robarle nada.

Sentencia.

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados