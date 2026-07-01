Alumnos de Lomas desarrollaron un sistema con IA para verificar el lavado de manos

Alumnos de 6º año del Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca desarrollaron el proyecto ClearNova.IA, un sistema con IA para verificar de forma automática el lavado de manos, y lo presentarán en una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología , el 8 de julio en el Parque Eva Perón de Lomas de Zamora .

El director de la institución ubicada en Rossi 2591, Francisco Romeo , explicó que la propuesta es "un sistema automatizado de verificación de higiene de manos basado en inteligencia artificial, destinado a entornos críticos como hospitales, laboratorios y la industria alimentaria".

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La iniciativa surgió desde los estudiantes para dar respuesta a una problemática concreta: "la falta de objetividad y trazabilidad en los controles de higiene actuales, que dependen de supervisión humana y protocolos manuales propensos a errores".

La idea fue desarrollada junto al profesor Ariel Alegría, de la materia Laboratorio de Sistemas Operativos, que detalló que surgió a principio de año por un grupo de estudiantes que buscó mediante inteligencia artificial, "verificar automáticamente la higiene de las manos de una manera rápida y sencilla, porque el lavado de manos es muy importante, pero no siempre se puede comprobar si realmente se realizó de forma correcta”, detalló.

El lavado de manos es muy importante, pero no siempre se puede comprobar si realmente se realizó de forma correcta. El lavado de manos es muy importante, pero no siempre se puede comprobar si realmente se realizó de forma correcta.

El docente precisó que el sistema funciona mediante una cámara que captura imágenes de las manos luego del lavado. "La inteligencia artificial analiza esas imágenes y, en pocos segundos, indica si la higiene fue correcta. Además, el resultado queda registrado en una base de datos para mayor supervisión", señaló.

El proceso de Clean Nova IA

El desarrollo demandó varios meses de trabajo y muchas pruebas y ajustes "hasta lograr que el sistema funcionara de manera confiable", indicó y enfatizó en que el mayor desafío fue "integrar todos los componentes del proyecto y conseguir que la inteligencia artificial analizara las imágenes con la mayor precisión posible".

Asimismo, remarcó que los estudiantes pusieron en práctica conocimientos en programación, electrónica e inteligencia artificial, pero también, en el trabajo en equipo, la organización y la resolución de problemas, "fundamentales para completar el proyecto", subrayó.