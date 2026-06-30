martes 30 de junio de 2026
Escribinos
30 de junio de 2026
Mundial 2026.

La emoción de la comunidad paraguaya de Lomas de Zamora: "Anoche nadie durmió"

"Nos consideraban una Selección de tercera categoría y eliminamos a un candidato", dijo el presidente del Centro Paraguayo de Budge. Orgullo guaraní.

La emoción de la comunidad paraguaya de Lomas de Zamora: Anoche nadie durmió.

La emoción de la comunidad paraguaya de Lomas de Zamora: "Anoche nadie durmió".

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, Paraguay dio el golpe y eliminó a Alemania por penales. El triunfo desató una ola de festejos en Paraguay donde incluso se decretó feriado nacional y también en la comunidad paraguaya de Lomas de Zamora.

El presidente del Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, Mario Insfran Acosta de Budge, sintetizó la magnitud de la victoria: "Anoche nadie durmió en Paraguay, eliminar a Alemania no es poca cosa, le consideraban a Paraguay una Selección de tercera categoría y eliminamos un candidato a ser campeón".

Lee además
Lali González, de festejo. 
¡Felicitaciones!

El alocado festejo de Lali González tras el triunfo de Paraguay ante Alemania
El partido que blindó a Lionel Messi con la Selección Argentina. video
La trama secreta.

A 22 años del blindaje a un tal Lionel Messi con la Selección Argentina

Insfrán destacó además el impacto emocional que tiene el fútbol en la vida cotidiana del pueblo paraguayo: “Con el deporte nos olvidamos de los sinsabores de la vida".

Paraguay es un pueblo muy sufrido. En los hospitales no hay medicamentos, en las escuelas faltan comedores… entonces el fútbol tapa muchas cosas porque nos da alegría. Paraguay es un pueblo muy sufrido. En los hospitales no hay medicamentos, en las escuelas faltan comedores… entonces el fútbol tapa muchas cosas porque nos da alegría.

Centro Paraguayo
Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, ubicado en Campoamor 1962, Budge.

Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, ubicado en Campoamor 1962, Budge.

La historia del centro paraguayo de Ingeniero Budge

Mario llegó a Argentina en 1974. A través de un programa de radio y de la solidaridad de sus vecinos, comenzó a gestarse la idea de un espacio propio: “En 1988 hicimos un programa de radio llamado Mañanitas Paraguayas. Después de una inundación en el Chaco organizamos una colecta enorme. Ahí dijimos: ¿por qué no podemos tener nuestra institución?”, recordó.

De ese proceso nació el Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, que en sus inicios funcionó en casas particulares y en la capilla del barrio, hasta que en 1992 lograron adquirir su sede actual en Campoamor 1962, Ingeniero Budge.

Hoy, el centro es un epicentro de la colectividad paraguaya en Lomas de Zamora. Allí se realizan fiestas tradicionales y actividades culturales. Además, cuenta con una escuelita de fútbol con más de 130 chicos y 100 chicas.

“Tratamos de mantener nuestra identidad, nuestra religiosidad popular, nuestra idiosincrasia, y ayudar al compatriota que llega a este país”, explicó Insfrán.

Temas
Seguí leyendo

El alocado festejo de Lali González tras el triunfo de Paraguay ante Alemania

A 22 años del blindaje a un tal Lionel Messi con la Selección Argentina

Murales por la memoria en Lomas: homenaje a Pedro Turner, el intendente desaparecido

Se viene otra edición del Encuentro por los Animales en Comunidad en Lomas: las propuestas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El fuego dañó gravemente una vivienda en Lomas de Zamora.
Siniestro.

Un feroz incendio destruyó una casa durante la madrugada en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sanabria es el apuntado por Lanús.

Tiró afuera el penal contra Alemania y en Italia aseguran que lo busca Lanús