La emoción de la comunidad paraguaya de Lomas de Zamora: "Anoche nadie durmió".

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, Paraguay dio el golpe y eliminó a Alemania por penales. El triunfo desató una ola de festejos en Paraguay donde incluso se decretó feriado nacional y también en la comunidad paraguaya de Lomas de Zamora .

El presidente del Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero , Mario Insfran Acosta de Budge , sintetizó la magnitud de la victoria: "Anoche nadie durmió en Paraguay, eliminar a Alemania no es poca cosa, le consideraban a Paraguay una Selección de tercera categoría y eliminamos un candidato a ser campeón".

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Insfrán destacó además el impacto emocional que tiene el fútbol en la vida cotidiana del pueblo paraguayo: “Con el deporte nos olvidamos de los sinsabores de la vida".

Paraguay es un pueblo muy sufrido. En los hospitales no hay medicamentos, en las escuelas faltan comedores… entonces el fútbol tapa muchas cosas porque nos da alegría. Paraguay es un pueblo muy sufrido. En los hospitales no hay medicamentos, en las escuelas faltan comedores… entonces el fútbol tapa muchas cosas porque nos da alegría.

Centro Paraguayo Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, ubicado en Campoamor 1962, Budge.

La historia del centro paraguayo de Ingeniero Budge

Mario llegó a Argentina en 1974. A través de un programa de radio y de la solidaridad de sus vecinos, comenzó a gestarse la idea de un espacio propio: “En 1988 hicimos un programa de radio llamado Mañanitas Paraguayas. Después de una inundación en el Chaco organizamos una colecta enorme. Ahí dijimos: ¿por qué no podemos tener nuestra institución?”, recordó.

De ese proceso nació el Centro Paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, que en sus inicios funcionó en casas particulares y en la capilla del barrio, hasta que en 1992 lograron adquirir su sede actual en Campoamor 1962, Ingeniero Budge.

Hoy, el centro es un epicentro de la colectividad paraguaya en Lomas de Zamora. Allí se realizan fiestas tradicionales y actividades culturales. Además, cuenta con una escuelita de fútbol con más de 130 chicos y 100 chicas.

“Tratamos de mantener nuestra identidad, nuestra religiosidad popular, nuestra idiosincrasia, y ayudar al compatriota que llega a este país”, explicó Insfrán.