Distinguieron a la vecina de Turdera que asistió a los heridos de Malvinas

Virginia Bonilla vive en Turdera y es la única veterana de guerra de la zona Sur . Su historia con Malvinas está atravesada por su vocación de servicio porque fue parte de las aspirantes a enfermeras que asistieron a los soldados de la guerra. Hace 44 años que luchan por el reconocimiento a esas mujeres que, como ella lucharon lejos de las islas, pero por la patria.

Por eso, en el Día de la Conmemoración del paso a la Inmortalidad del General San Martín fue convocada para recibir una distinción muy especial. "Tenemos una lucha de muchos años y yo intento seguir visibilizando la causa nuestra porque también pertenecemos a la historia de Malvinas. Por ello, fui invitada para recibir el reconocimiento Padre de la Patria", expresó emocionada.

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Virginia fue especialmente hacia Caseros, Provincia de Buenos Aires, para ser parte del reconocimiento que se desarrolló en el medio de un acto por San Martín en el Museo Contando Historias. "Me destacaron como veterana de guerra de Malvinas por la valiosa labor y compromiso por la Patria", detalló y añadió que en total fueron ocho los veteranos de Malvinas que recibieron la misma distinción.

Si bien, Virginia y sus compañeras que en ese momento eran aspirantes a enfermeras nunca fueron a las islas, todas ellas cumplieron un rol fundamental en la asistencia de los soldados.

"Como aspirantes, nosotras vivíamos en la Base Puerto Belgrano que está en la Ciudad de Punta Alta, cerca de Bahía Blanca. Estábamos bajo orden militar y lo que se hacía ahí era la selección de heridos para derivarlos a las distintas áreas. Al comenzar la guerra, en abril de 1982, prestábamos servicio a los heridos provenientes de las Islas Malvinas”, recordó.

Si bien, esta historia de las mujeres que tuvieron este rol en la guerra estuvo escondido por mucho tiempo, fue una de las mujeres de la camada que estuvo presente que las reunió a todas para dar a conocer su historia. "Somos las mujeres de la promoción 81 y 82. Muchas de ellas ya murieron y otras ya estamos grandes, pero todas coincidimos en seguir visibilizando lo que hicimos y ser reconocidas", aseguró.

Su paso por la cancha de Temperley

Durante el último clásico que se disputó entre el Club Atlético Temperley contra Los Andes, Virginia también fue convocada para participar de uno de los eventos futbolísticos del Sur más importantes: "Fue muy emotivo porque salimos junto a los veteranos de Malvinas al campo de juego donde desplegamos la bandera similar a la que mostraron los jugadores de la Selección Argentina después del partido contra Inglaterra", comenzó contando.

Dicho clásico que tuvo lugar en el Estadio Beranger de Temperley se llenó de hinchas del cele que alentaron a los veteranos. "Fue emocionante escuchar el cántico de la gente, los elogios, los saludos y el aplauso que como siempre decimos es una caricia al alma", aseguró.