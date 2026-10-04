Fito Páez explotó contra la seguridad de su show en Mar del Plata: "La represión que se la metan en el or..."

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su recital en Mar del Plata.

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su recital en Mar del Plata , cuando interrumpió el show para cuestionar al personal de seguridad por hacer sentar a espectadores que se habían levantado para cantar y bailar. El músico pidió que dejaran al público expresarse y lanzó fuertes críticas desde el escenario.

La situación ocurrió el sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata , durante una presentación correspondiente a su Sale el Sol Tour 2026 .

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El reclamo de Fito Páez comenzó cuando observó que integrantes del servicio de seguridad intervenían ante las personas que permanecían de pie en sus ubicaciones. El artista frenó el recital y tomó el micrófono para manifestar su enojo.

“Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”, expresó el músico.

El público respondió con aplausos y gritos mientras Páez continuaba con su reclamo. Incluso pidió que el personal de seguridad se retirara del sector: “Que se la tomen, man”.

Luego, el cantante se dirigió directamente a quienes estaban entre los espectadores. “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo”, sostuvo. También aclaró: “No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo”.

Su enojo continuó con otra fuerte frase: “Por favor, la represión que se la metan en el or...”.

El momento fue acompañado por una ovación del público. Páez siguió con su discurso y manifestó: “Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco”.

Finalmente, instó a los espectadores a mantenerse firmes: “Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man”.

Después de la ovación, el músico retomó el recital. Durante el episodio también llegó a revolear un micrófono sobre el escenario.

Qué dijo Fito Páez después del show

Horas más tarde, Páez volvió a referirse a lo ocurrido a través de una publicación en Instagram. Allí explicó que la seguridad involucrada no había sido contratada por sus representantes.

“Noche picante en Mar del Plata!..a ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes”, escribió.

Según relató, durante el recital vio cómo personas contratadas como servicio de seguridad hacían sentar a espectadores que se levantaban para bailar y cantar.

El músico también explicó qué le provocó esa situación: “Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado”.

En esa misma publicación vinculó lo sucedido con episodios de represión en marchas de jubilados y manifestaciones populares. “Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás”, sostuvo.

Páez también se refirió a su reacción durante el recital y fue contundente: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre”.

El artista cerró su mensaje destacando la respuesta que encontró en el público de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires: “¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata!”.

Finalmente, escribió en inglés: “Soy un guerrero. Nunca me rindo”.