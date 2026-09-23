Fito Páez contó que se sacó siete dientes para salvarse de la colimba

Fito Páez estuvo como invitado en Otro Día Perdido , el ciclo de Mario Pergolini en El Trece , y confesó lo que hizo para evitar hacer el servicio militar obligatorio, cuando tenía 18 años. El comentario generó la picante respuesta del concuctor.

“Me saqué siete dientes para no ir a la colimba”, reveló Fito Páez y dejó estupefacto a Mario Pergolini. “Fui a dos revisaciones. En la primera, me dio apto. Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien”, relató el músico rosarino.

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Fito Páez contó que se puso a investigar maneras para obtener un DAF (deficiencia de aptitudes físicas). “Me habían contado que si te hacías el loco, tenían cómo descubrirte… Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba”, expresó el artista.

"Me saqué 7 dientes para no ir a la colimba": Fito Páez contó una increíble anécdota que dejó a todos sin palabras. #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/LuOdLlhX5C

“Entonces consigo, no me acuerdo cómo, una tercera revisión en Paraná y me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria. Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello”, recordó Fito Páez.

Fito Paez y Mario Pergolini.

Por eso, el artista se dirigió sin pensarlo a dos guardias odontológicas: “No te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra. En 48 horas”.

“Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor”, continuó Fito Páez y Mario Pergolini no pudo evitar gritar, irónico: “No podemos idolatrar un tipo así”.

Fito Páez contó que funcionó porque cuando hizo la revisación lo dejaron salvarse de la colimba, pero el médico que lo atendió le dijo: “Tomátelas, te lo merecés”.