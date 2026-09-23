Fito Páez contó que se sacó siete dientes para salvarse de la colimba

Fito Páez estuvo como invitado en Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y confesó lo que hizo para evitar hacer el servicio militar obligatorio, cuando tenía 18 años. El comentario generó la picante respuesta del concuctor.
Fito Páez estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini y reveló la estrategia que utilizó para no hacer el servicio militar obligatorio.
Fito Páez estuvo como invitado en Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y confesó lo que hizo para evitar hacer el servicio militar obligatorio, cuando tenía 18 años. El comentario generó la picante respuesta del concuctor.
“Me saqué siete dientes para no ir a la colimba”, reveló Fito Páez y dejó estupefacto a Mario Pergolini. “Fui a dos revisaciones. En la primera, me dio apto. Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien”, relató el músico rosarino.
Fito Páez contó que se puso a investigar maneras para obtener un DAF (deficiencia de aptitudes físicas). “Me habían contado que si te hacías el loco, tenían cómo descubrirte… Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba”, expresó el artista.
“Entonces consigo, no me acuerdo cómo, una tercera revisión en Paraná y me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria. Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello”, recordó Fito Páez.
Por eso, el artista se dirigió sin pensarlo a dos guardias odontológicas: “No te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra. En 48 horas”.
“Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor”, continuó Fito Páez y Mario Pergolini no pudo evitar gritar, irónico: “No podemos idolatrar un tipo así”.
Fito Páez contó que funcionó porque cuando hizo la revisación lo dejaron salvarse de la colimba, pero el médico que lo atendió le dijo: “Tomátelas, te lo merecés”.