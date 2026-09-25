La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

Mirtha Legrand, de 99 años, cumple una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumonía, y este viernes la institución difundió en las redes sociales un nuevo parte médico la evolución de la conductora de El Trece.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología”, dice el comunicado firmado por el director médico Enrique Echagüe y difundido pasado el mediodía de este viernes.

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En el texto se expresa que Mirtha Legrand “continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias”. Además, desde el sanatorio agradecieron especialmente “a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado”. Por último, concluyen en que “de no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

La información oficial llega 48 horas después del emitido el día miércoles, que reflejó una buena evolución de la neumopatía que motivó la internación y anticipó que Mirtha Legrand permanecería en observación, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención adecuados.

Más detalles sobre la salud de Mirtha Legrand

El doctor Guillermo Capuya analizó en el programa de Moria Casán, en El Trece, la evolución favorable de Mirtha Legrand y dio detalles de su salud.

Capuya aseguró que “todos esperamos que pronto tenga el alta. Si está internada es porque tiene alguna enfermedad, pero afortunadamente, teniendo en cuenta la edad que tiene Mirtha, los procesos son un poco más lentos”.

El doctor insistió en que “todos estamos esperando que se le dé el alta, que vaya a su casa y que empiece con los tés de los domingos con su grupo de amigos”.

Guillermo Capuya explicó que “para ella es su vida: sus amigos, el trabajo, su familia y las relaciones sociales. Va con su vida orgánica y hermosa, las ganas y cómo la pelea”.

“Ya le ganó a la bacteria. Está muy bien atendida en el Sanatorio Mater Dei, como en su casa, muy cómoda. Los médicos la conocen y tiene su historia clínica allí”, reveló el médico.