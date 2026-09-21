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21 de septiembre de 2026
Oficial.

El último parte de Mirtha Legrand: cómo sigue su salud

Mirtha Legrand sigue internada desde el viernes pasado en el Sanatorio Mater Dei y se emitió un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de El Trece.

Mirtha Legrand seguirá internada. .

Mirtha Legrand seguirá internada. .

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señaló el escrito difundido en las redes sociales.

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"De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico", culminó el breve escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico de la institución.

El parte médico de Mirtha Legrand.

El parte médico de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand seguirá internada

Mirtha Legrand tuvo que volver a ser internada el viernes pasado, apenas cinco días después de recibir el alta, por un cuadro compatible con neumonía, según informó oficialmente el Sanatorio Mater Dei.

Desde ese día, los médicos la mantuvieron su salud bajo control y seguimiento y aplicaron un tratamiento acorde al cuadro que presentaba que, hasta el momento, tuvo una respuesta favorable.

Por el momento, no se habla de un posible alta médica ya que deber terminar los antibióticos y los estudios pertinentes. Mientras tanto, su familia permanece cerca la conductora de El Trece y volvió a agradecer las muestras de preocupación y cariño recibidas desde que se conoció su nueva internación.

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