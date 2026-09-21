Cómo nació el romance entre Graciela Borges y la Anguila Gutiérrez

Graciela Borges y el exarquero Marcos "Anguila" Gutiérrez t uvieron un famoso e inesperado romance a finales de los años ’90. La historia de amor unió a dos mundos diferentes: una figura del cine argentino y a un futbolista de Huracán.

A fines de 1996 Marcos Gutiérrez fue invitado a participar en un programa de radio que conducía la propia Graciela Borges . Hablaron de fútbol, de cine, de la vida y de los sueños.

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En la previa charlaron bastante porque él llegó con tiempo al estudio y le dio su teléfono. Tuvieron un largo período de conversaciones telefónicas durante varios meses y hasta que se vieron personalmente de nuevo.

A comienzos de 1997, cuando empezaron a dejarse ver juntos públicamente fue captados por todos los fotógrafos y ambos confirmaron el impensado romance.

De todos modos, Graciela Borges y el arquero de Huracán preferían que la relación transcurriera con la mayor normalidad posible. La pareja prefería el bajo perfil y solían compartir cenas con amigos y armar viajes y tomarse unos días en escapadas improvisadas.

El arquero continuó desarrollando su trayectoria en el fútbol argentino y también en el exterior. Las concentraciones, los traslados y las obligaciones profesionales comenzaron a reducir el tiempo que podían compartir y también se sumaron los compromisos de la actriz.

Nunca existió un episodio puntual que explicara el final del romance. No hubo escándalos ni terceros en discordia. Hacia comienzos del año 2000 decidieron poner fin a la convivencia y terminar la relación de común acuerdo.

De todos modos, ambos mantuvieron un gran cariño mutuo durante el paso de los años y con palabras de cariño cada vez que les preguntaban por esa relación.