Daniela Celis, contra Nick Sicaro: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

Daniela Celis se plantó con Nick Sicaro, luego de que su ex revelara detalles íntimos del romance que mantuvieron hace unos meses. La ex Gran Hermano dejó en claro que no quiere que ninguno de los dos continúe hablando públicamente del otro.

La polémica comenzó después de una entrevista de Nick Sicaro con Darian “Rulo” Schijman para Infobae, donde habló sobre su relación con Daniela Celis y aseguró que nunca le practicó sexo oral.

La declaración de Nick Sicaro generó la inmediata reacción de Daniela Celis y salió con los tapones de punta. “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano”, había escrito la modelo.

Daniela Celis destrozó a Nick Sicaro porque habló de su "intimidad" en una entrevista y le pidió que dejara de mencionarla: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no". https://t.co/lcPkIRTWXT pic.twitter.com/Y3f1JW1Hu6

Días después, Daniela Celis volvió a hablar del tema en un audio enviado a La Linterna, de Bondi Live, donde aclaró que su intención era cerrar definitivamente el tema.

“Sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”, sostuvo la ex Gran Hermano consultada sobre el tema.

La aclaración de Daniela Celis

Daniela Celis también aclaró que su primer comentario en redes había sido interpretado de una manera que no reflejaba lo que quiso expresar. “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario”, explicó. Y remarcó que no le molestaba que Nick Sicaro la calificara como “chonga”, sino que se refiriera públicamente a cuestiones sexuales de la relación.

“No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”, aseguró sobre las palabras de Nick Sicaro.

“No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite”, expresó Daniela Celis sobre los dichos de su ex.

En esa línea, agregó: “Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”.

“Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, afirmó en Bondi Live.

Finalmente, Daniela Celis decidió cerrar su participación en la controversia con una frase contundente y un pedido directo a su ex. “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”, sentenció la ex Gran Hermano.