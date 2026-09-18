Estudiantes podría trasladar su localía a Lanús en la Copa Libertadores: los motivos

El estadio de Lanús aparece como la principal opción que maneja Estudiantes de La Plata para disputar su encuentro de local ante Flamengo o Independiente del Valle por las semifinales de la Copa Libertadores en caso que la Conmebol no le permita jugar en su cancha.

El estadio Uno no cumple con todos los requisitos que exige el ente rector del fútbol sudamericano para las semifinales de las copas internacionales y por eso su localía está en duda. Si bien supera la cantidad mínima exigida, que es de 30.000 espectadores, no puede garantizar las 4.000 localidades estipuladas para el equipo visitante.

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La cancha del Pincha, que tiene una capacidad total de 32.500, sólo puede destinar 2.000 lugares para el público visitante, que es lo que está permitido para la tribuna tubular, y ahí radica el problema principal.

La imposibilidad de cumplir este requisito habita al otro equipo, ya sea Flamengo o Independiente del Valle, tener la potestad de sacarlo de La Plata. Y es que para poder jugar en 1 y 57, el rival debería aceptar jugar con menos cantidad de hinchas en ese partido, algo que no sería sencillo de conseguir.

Estudiantes TRABAJA para JUGAR LA SEMIFINAL DE LIBERTADORES en el Estadio UNO, ya que está al LÍMITE de la capacidad reglamentaria que pide CONMEBOL.



La exigencia es de 30 MIL ESPECTADORES, con 4.000 entradas para el público VISITANTE, y el Pincha hoy tiene 32 mil en… pic.twitter.com/aA38orwBhu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 17, 2026

Ante este panorama, y sabiendo que es una semifinal de Copa Libertadores, Estudiantes analiza otras alternativa por las dudas y el estadio de Lanús es la principal opción para trasladar la localía.

Con capacidad para 47 mil espectadores, la Fortaleza de Guidi y Cabrero cumple con todos los requisitos que exige la Conmebol, incluida la capacidad mínima para el visitante, y hay muchas posibilidad de que sea la anfitriona de uno de los cruces de semifinales de la Copa Libertadores.

Lanús, entre los estadios más grandes la Copa Libertadores 2026

El estadio Néstor Díaz Pérez se ubica dentro del top 10 de los de mayor capacidad en todos los que participaron en esta edición del certamen internacional, siendo el tercero más grande del fútbol argentino y el décimo a nivel continental.

La Fortaleza, con capacidad de 47 mil espectadores, aparece en la lista de los más grandes con lo siguientes equipos: