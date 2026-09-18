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18 de septiembre de 2026
Que no se rompa.

La racha que Temperley buscará sostener ante Almagro como local

A tiro de la punta en la zona B de la Primera Nacional, Temperley recibirá el sábado a Almagro, con el que arrastra una largo invicto en el Alfredo Beranger.

Temperley recibirá este sábado a Almagro.

Temperley recibirá este sábado a Almagro.

Temperley buscará este sábado un triunfo que le permita alcanzar transitoriamente a Tristán Suárez en la punta de la zona B de la Primera Nacional. Enfrente tendrá al duro Almagro, que aspira a meterse en puestos de Torneo Reducido y con el que lleva una muy buena racha positiva en el estadio Alfredo Beranger.

El historial entre Temperley y Almagro es uno de los que atesora más de 100 partidos. El primero fue en 1932, por la Primera División de la Asociación Argentina de Foot-Ball. El Celeste jugaba bajo la denominación de Argentino de Temperley.

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El invicto que conserva Temperley

A este enfrentamiento, el Gasolero llega con un invicto de ocho partidos contra el Tricolor, cuyo último festejo en Turdera data del 12 de octubre de 1996. Por la zona B 1 del Nacional B 1996/97 se impuso por 1-0, con gol de Carlos Alberto Yaqué.

En esas ocho veces que Temperley lo recibió, hay una excepción: en la temporada 2011/12 de la Primera B jugaron en el estadio Francisco Urbano, de Deportivo Morón -estaba suspendido el Alfredo Beranger- y Almagro volvió a imponerse por la mínima diferencia con gol de Raúl Becerra el 3 de diciembre de 2011.

Facundo Kr&uuml;ger convierte de penal.

Facundo Krüger convierte de penal.

El resto de los duelos entre Gasoleros y Tricolores tiene un saldo de cuatro triunfos y tres empates. La mayor diferencia a favor del primero fue el la temporada 2024 de la Primera Nacional -14 de febrero-, con un 4-1, con tantos de Marcos Arturia, Rodrigo Mazur, Brian Sánchez y Facundo Krüger; abrió la cuenta Juan Mendoza.

Son muchos años de invicto, pero también de pocos choques entre sí. Por ejemplo, después de la temporada 1999/2000 volvieron a verse en 2010. Y del partido de la temporada 2013/14 saltaron a 2023, siempre en categorías de ascenso.

A través de la historia, jugaron 106 partidos, con saldo a favor de Temperley con 41 triunfos (198 goles), contra 34 de Almagro (182 goles) y 31 empates.

Últimos ocho Temperley-Almagro

Nacional B 1999/2000: 2-2 (Flavio Fernández -2-; Gustavo Cuartas y Francisco Maciel).

Primera B 2009/10: 3-1 (Damián Salvatierra, Víctor Guiñazú y Emanuel Carreira; Ariel Andrusyszyn).

Primera B 2010/11: 3-2 (Sergio López, Pablo Azcurra y Sebastián Cobelli; Matías Palavecino y Diego Figueroa).

Primera B 2011/12: 0-1 (Raúl Becerra). Jugado en cancha de Deportivo Morón.

Primera B 2012/13: 1-1 (Emanuel Giménez; Hernán Lillo).

Primera B 2013/14: 0-0.

Primera Nacional 2023: 3-1 (Luciano Nieto, Luis López y Adrián Arregui; David Achucarro).

Primera Nacional 2024: 4-1 (Marcos Arturia, Rodrigo Mazur, Brian Sánchez y Facundo Krüger; Juan Mendoza.

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