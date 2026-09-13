domingo 13 de septiembre de 2026
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13 de septiembre de 2026
Choque clave.

Temperley igualó con Patronato sin goles en Paraná y no pudo llegar a la punta

Temperley no lo aprovechó en el primer tiempo y después de la expulsión de Franco Díaz cayó en su rendimiento. Se lesionó Pedro Souto.

Temperley busca la cima en Paraná.

Temperley busca la cima en Paraná.

Temperley busca la cima en Paraná.

Temperley busca la cima en Paraná.

Terminó el partido

Temperley empató 0-0 con Patronato, en Paraná, y no pudo alcanzar la punta de la zona B de la Primera Nacional.

La polémica sobre el final

Lucas Angelini arremetió por detrás a Gonzalo Salega. ¿Fue penal?

Todo parejo en Paraná

Patronato quiere con uno más, Temperley apuesta por una contra.

La primera del local

Zurdazo de Maximiliano Rueda desviado a la derecha de Ezequiel Mastrolía.

Temperley con 10

A los nueve minutos. Ahora sí, el árbitro le mostró la segunda amarilla a Franco Díaz, que deja a su equipo con uno menos.

Comenzó el segundo tiempo

Temperley y Patronato buscarán destrabar el cero en Paraná.

Final del primer tiempo

Temperley no aprovechó sus chances e iguala sin goles con Patronato. Salieron lesionados Pedro Souto, Brandon Cortes y su reemplazante Diego Díaz.

Se salvó de la roja

Franco Díaz impactó en el rostro de Brandon Cortes, pero Bruno Amiconi solo amonestó.

Es superior el visitante

Remate a colocar de Facundo Krüger pegado al caño derecho.

Otra para el Gasolero

Contra de Facundo Krüger que terminó Franco Benítez con un remate alto.

Pedro Souto salió lesionado

El extremo barrió abajo, quedó tendido y no pudo continuar. Ingresó Fernando Brandán.

Temperley tuvo el primero

Al minuto Alan Sosa con el pie derecho sacó el remate de Facundo Krüger.

Comenzó el partido en Paraná

Temperley buscará aprovechar el empate de Tristán Suárez en Salta y alcanzarlo en la cima de la Primera Nacional cuando visite a Patronato. El partido, válido por la 29º fecha, se juega en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Así forman Patronato y Temperley

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Fernando Evangelista; Juan Barinaga, Augusto Picco, Brandon Cortes y Valentín Pereyra; Juan Salas y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui y Franco Díaz; Franco Benítez, Luciano Nieto y Pedro Souto; Facundo Krüger DT: Nicolás Domingo.

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Hora: 15.30. Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Presbítero Bartolomé Grella. TV: LPF Play.

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