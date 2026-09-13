Temperley igualó con Patronato sin goles en Paraná y no pudo llegar a la punta

#JuegaElCele || ⏱️ Finalizó el partido.— Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 13, 2026
⛽️ #Temperley empató 0 a 0 contra Patronato por la fecha 29 de la Primera Nacional.
El próximo recibiremos a Almagro a partir de las 16. pic.twitter.com/a5BLP8tEVW
Terminó el partido
Temperley empató 0-0 con Patronato, en Paraná, y no pudo alcanzar la punta de la zona B de la Primera Nacional.
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La polémica sobre el final
Lucas Angelini arremetió por detrás a Gonzalo Salega. ¿Fue penal?
"Bruno Amiconi"Por este claro penal que no cobró a favor de Patronato en la última jugada del partido ante Temperley. pic.twitter.com/wnrjctykj1— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026
Todo parejo en Paraná
Patronato quiere con uno más, Temperley apuesta por una contra.
La primera del local
Zurdazo de Maximiliano Rueda desviado a la derecha de Ezequiel Mastrolía.
Temperley con 10
A los nueve minutos. Ahora sí, el árbitro le mostró la segunda amarilla a Franco Díaz, que deja a su equipo con uno menos.
"Usted no aprende, verdad?"Porque el jugador de Temperley Franco Díaz se ganó la segunda amarilla tras una nueva patada en la cara del jugador de Patronato. https://t.co/bo0RcnTWjz pic.twitter.com/g3SAcA1uZ7— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Temperley y Patronato buscarán destrabar el cero en Paraná.
Final del primer tiempo
Temperley no aprovechó sus chances e iguala sin goles con Patronato. Salieron lesionados Pedro Souto, Brandon Cortes y su reemplazante Diego Díaz.
#JuegaElCele || Finalizó el primer tiempo.Patronato 0-0 #Temperley pic.twitter.com/X43xHtLBEp— Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 13, 2026
Se salvó de la roja
Franco Díaz impactó en el rostro de Brandon Cortes, pero Bruno Amiconi solo amonestó.
"Bruno Amiconi"Porque el jugador Franco Díaz le metió una patada de llena en la cara al jugador de Patronato pero el árbitro optó por sacarle solamente amarilla. pic.twitter.com/tU4cNyPvmF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026
Es superior el visitante
Remate a colocar de Facundo Krüger pegado al caño derecho.
Otra para el Gasolero
Contra de Facundo Krüger que terminó Franco Benítez con un remate alto.
Pedro Souto salió lesionado
El extremo barrió abajo, quedó tendido y no pudo continuar. Ingresó Fernando Brandán.
Temperley tuvo el primero
Al minuto Alan Sosa con el pie derecho sacó el remate de Facundo Krüger.
Comenzó el partido en Paraná
Temperley buscará aprovechar el empate de Tristán Suárez en Salta y alcanzarlo en la cima de la Primera Nacional cuando visite a Patronato. El partido, válido por la 29º fecha, se juega en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Así forman Patronato y Temperley
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Fernando Evangelista; Juan Barinaga, Augusto Picco, Brandon Cortes y Valentín Pereyra; Juan Salas y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.
#JuegaPatrón | Así vamos esta tarde en el GrellaFormación confirmada para enfrentar a Temperley#VamosPatrón pic.twitter.com/pcMXa25yvX— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) September 13, 2026
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui y Franco Díaz; Franco Benítez, Luciano Nieto y Pedro Souto; Facundo Krüger DT: Nicolás Domingo.
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Hora: 15.30. Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Presbítero Bartolomé Grella. TV: LPF Play.