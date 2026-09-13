Qué reality conducirá Santiago de Moro después de Gran Hermano

Mientras Gran Hermano Generación Dorada está en la recta final, Telefe prepara las llegadas de MasterChef Celebrity y MasterChef Junior . Mientras Santiago del Moro seguiría ligado al canal en la conducción de otro reality, que llegará recién en 2027 a la pantalla.

En ese marco de las nuevas propuestas de Telefe trascendió que Got Talent Argentina emprenderá su regreso a tres años de la emisión de su última edición, habiéndose cerrado ya la figura encargada de liderar la propuesta.

La responsabilidad de comandar el tradicional certamen recaerá sobre Santiago del Moro, quien asumirá el rol tras un período de pausa laboral al término de Gran hermano.

La planificación estipula que el conductor tome el mando del reality de talentos hacia marzo de 2027, articulando el inicio del programa con el tramo final de los formatos gastronómicos de Telefe.

Santiago del Moro, con nuevos planes.

Santiago del Moro toma la posta de Lizy Tagliani

Mientras que Yanina Latorre en SQP, en América TV, dio más detalles de la continuidad de Santiago del Moro en las filas de Telefe. "El año que viene vuelve Got Talent Argentina", aseveró respecto a la vuelta del formato de entretenimientos que había tenido su última aparición en pantalla en agosto de 2023 con el trabajo de Lizy Tagliani al frente del aire.

Según detalló Yanina Latorre en SQP, las autoridades del canal tomaron la determinación de "dejar descansar Gran Hermano por una temporada" debido al desgaste en los niveles de audiencia, apostando por el retorno del certamen de habilidades acompañado por "un formato nuevo de entretenimiento".