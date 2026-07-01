La respuesta de Laura Ubfal a Santiago del Moro: "La gordofobia es una..."

Santiago del Moro y Laura Ubfal tienen una cordial relación desde hace años, pero ahora algo pasó. En una nota en LAM, el conductor de Gran Hermano aseguró que la periodista tendría una mejor carrera profesional si tuviese un cuerpo "90-60-90".

“Yo siempre digo que la persona inteligente tiene dos características: una el humor y la otra la abstracción. Quiere decir que cuando él dice de mí lo que todo el mundo se agarró de todas las cosas que dijo, que es lo del 90-60-90, él estaba dando un ejemplo de lo que es la hegemonía en la televisión”, dijo Laura Ubfal luego.

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En el programa de Yanina Latorre en América TV le preguntaron: “¿Hay que ser hegemónico para estar en televisión?”. Y la periodista respondió: “Obvio. Decime cuánta gente como yo hay en la tele. Ustedes lo saben más que yo. Es la realidad”.

Luego amplió su mirada sobre el tema: “Y él lo que estaba explicando no es de ahora, es de los inicios de la televisión, porque yo tuve programas. Pero hay una realidad. Si vos tenés que vender los demás productos, hay toda una cosa de imagen. Y yo la entiendo, siempre la entendí. Y eso sigue existiendo en la tele de hoy. Vean quiénes bailan, quiénes se mueven. En cualquier programa lo que se busca es entretener y la imagen es todo. Y yo lo entiendo. Yo entiendo que todo entra por la imagen. Lo veo en la casa de Gran Hermano. Vean lo que le dicen a Yipio”.

image Laura Ubfal habló de todo.

Laura Ubfal, sobre la gordofobia

Laura Ubfal habló sin vueltas del tema: “La gordofobia es una realidad. Una realidad en nuestra sociedad. Y yo jamás me quejé de eso. Ni me importa”.

“O sea, tuve una carrera maravillosa. Soy feliz. Si no me fue bien en algún programa, mejor que en otro no es por lo físico. Pero bueno, creo que hay gente que tiene mucho menos capacidad intelectual y obviamente le va a ir bien por un tema físico. Y no me quejo. Y es así. Y es el medio”, sentenció.

Y cerró: “Lo que pasa es que realmente en otros países hay más posibilidades. Porque si fuera la Argentina, Oprah Winfrey no hubiera triunfado ni Ellen DeGeneres”.