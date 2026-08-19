"Porque yo te amo": las Nenas se reunieron en Banfield para recordar a Sandro

Este miércoles 19 de agosto , día en que Sandro hubiera cumplido 81 años , sus fanáticas volvieron a reunirse en la emblemática casa de Banfield para rendirle homenaje. Con flores, recuerdos y mucho cariño, las Nenas celebraron la vida y obra de un artista inmenso que sigue generando amor, emoción y felicidad.

Roberto Sánchez vivió gran parte de su vida en la casa de la calle Berutti al 200, donde las fans hacían largas filas para verlo . El vínculo de Sandro con Banfield y con sus admiradoras era muy especial. A tal punto que, en cada cumpleaños, la casa se convertía en un punto de encuentro para cientos de personas que se acercaban hasta la puerta para saludarlo. El Gitano , con la amabilidad y la calidez que lo caracterizaban, siempre tenía un gesto hacia sus queridas Nenas: salía a hablar con ellas, firmaba autógrafos y les regalaba momentos que quedaron para siempre en la memoria.

Hoy, cuando se cumplen 81 años del nacimiento del artista, sus fanáticas volvieron a encontrarse para mantener vivo su recuerdo. En las afueras de la casa pusieron un pasacalles con una frase que resume el sentimiento de varias generaciones: "Te amamos, estás siempre en nuestro corazón". A lo largo del día, varios grupos de las históricas Nenas se acercaron simplemente para estar unos minutos en la puerta de un lugar icónico para Banfield y la historia cultural de nuestro país.

"Siempre vine para sus cumpleaños y tuve la suerte de entrar a su casa. Tengo un disco autografiado por él, un libro con la firma de Olga Garaventa y también le regalé a Sandro una virgen muy grande", contó Beatriz, una de las Nenas que se acercó a la casa de Berutti con un poster del Gitano, un pañuelo y el libro "Sandro íntimo".

Beatriz habla de Sandro con emoción y recuerda momentos inolvidables. "Lo vi en el Teatro Gran Rex en 2004, un show hermoso que compartí con mi hijo. Yo trabajaba cerca de la casa de Sandro así que pasaba todos los días y le dejaba una rosa", expresó, y luego agregó: "En los cumpleaños acá se llenaba de gente que venía de todas partes y cuando él salía a saludarnos era pura emoción. Aunque pasaron muchos años, las fanáticas seguimos estando y hasta tenemos un grupo de WhatsApp con chicas de Estados Unidos y de México".

Sandro vive en las calles y rincones de Banfield

El año pasado, por el cumpleaños 80 del Gitano, el Municipio de Lomas inauguró Comunidad Sandro, un recorrido turístico y cultural que cuenta con tres grandes postas temáticas: su casa de la calle Berutti, la estación de tren y la Plaza Roberto Sánchez. A esto se suman distintos lugares icónicos del barrio por los que pasó el ídolo como el Country Club o la Confitería Las Vegas.

Mientras que sobre la calle Alem, la estación y el bajo nivel de Larroque pintaron varios murales del Gitano e hicieron intervenciones artísticas con frases de sus canciones. Este sábado 22 de agosto, desde las 15, en la Plaza Roberto Sánchez (Alem y Darragueira) habrá un nuevo homenaje musical con presentaciones de artistas locales, una muestra de los Centros Culturales del barrio y un cierre a cargo del reconocido cantante Ariel Ardit.