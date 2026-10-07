El desgarrador mensaje de la mamá de Anahí Benítez: "En estos nueve años, no se fue el dolor"

Silvia Pérez Vilor , la mamá de Anahí Benítez , volvió a criticar duramente la investigación por el femicidio y aseguró que, "en estos nueve años no se fue el dolor", y apuntó contra quienes, según su mirada, tuvieron responsabilidades y omitieron medidas durante los días en los que era buscada.

“Jamás podré comprender lo que pasó. Hubo actores despiadados. Escoria que nunca debió rozarte siquiera. Hubo omisores. Que no movieron un dedo para encontrarte”, escribió al comenzar su extenso mensaje publicado en redes sociales.

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Uno de los principales cuestionamientos de la madre volvió a estar relacionado con el teléfono celular de su hija. Silvia sostuvo que el aparato se activó dos días después de la desaparición en manos de Marcelo Villalba , quien posteriormente fue condenado a prisión perpetua .

La madre cuestionó especialmente que la compañía telefónica, según su relato, haya informado esa activación varios días después.

“Destaco especialmente al NO rastreo de tu teléfono, que dos días después de tu desaparición se activó en manos de esa bestia de Marcelo Villalba. Pero tu compañía telefónica (Claro) lo informó muchos días después. Total era sólo un trámite sin ninguna urgencia”, escribió.

Villalba fue condenado a prisión perpetua en el segundo juicio por el femicidio de Anahí, mientras que Marcos Bazán fue absuelto. La causa continúa con una investigación sobre posibles responsabilidades adicionales.

Anahi Benítez fue asesinada en Lomas de Zamora en 2017.

Silvia también volvió sobre los operativos de búsqueda realizados después de la desaparición de Anahí, ocurrida el 29 de julio de 2017. En particular, cuestionó el trabajo realizado con los perros rastreadores y aseguró que los animales marcaron diferentes recorridos que, según ella, no permitieron llegar hasta el lugar donde finalmente fue encontrada la adolescente.

“Y a los perros ‘rastreadores’ inútiles que marcaron desde casa tres rutas distintas de tu camino”, escribió. Luego apuntó directamente contra las fuerzas que participaron de la búsqueda: “Todas las fuerzas del país, en casi una semana, no pudieron encontrarte a seis cuadras de casa, donde estabas”.

El femicidio de Anahí Benítez

La adolescente fue encontrada asesinada el 4 de agosto de 2017, seis días después de su desaparición, en la Reserva Santa Catalina.

“Ese era el lugar donde estabas. Lo dice el bidón de naftaleno, con adecuado equipo de perfusión. Y tu cuerpo inundado de naftaleno. Pregunto. Alguien que lea esto o refiera de alguien. ¿Es normal tener esto en una casa?”, escribió.

Esas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos de Silvia sobre la investigación y no implican, por sí mismas, nuevas conclusiones judiciales.

La madre también mencionó al can “Bruno”, a quien atribuyó haber “dicho la verdad”, y volvió a sostener que durante la investigación hubo irregularidades y responsabilidades que todavía no fueron esclarecidas.

La hipótesis del femicidio

La hipótesis de que pudieron existir otros responsables continúa siendo uno de los interrogantes del expediente. La investigación sobre posibles involucrados se mantiene abierta y en 2026 se puso nuevamente el foco sobre la denominada “Banda del Gordo Mani”, a partir de testimonios surgidos durante el segundo juicio.