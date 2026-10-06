Tenía pedido de captura por dos crímenes en Lomas de Zamora y cayó en Guernica

Un hombre de 48 años que tenía pedido de captura por dos homicidios en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en la localidad de Guernica .

Los dos crímenes habían ocurrido el 1º de enero de 2006 en la localidad de Ingeniero Budge . Un ataque a tiros contra un grupo de personas que festejaban el Año Nuevo terminó con dos víctimas fatales .

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La investigación arrojó como responsable a un joven de 28 años, quien fue llevado a juicio y declarado culpable por doble homicidio simple y tres tentativas de homicidio cometidos con un arma de fuego. Lo condenaron a 23 años de prisión , pero permaneció un tiempo en libertad porque su sentencia no estaba firme.

Ahora, con 48 años y dos décadas después del hecho, estaba prófugo de la Justicia . Tenía una orden de captura emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Lomas de Zamora.

La captura del prófugo

El sujeto tenía pedido de captura en Lomas de Zamora.

Tras recibir la orden judicial, efectivos policiales de la SubDDI de San Vicente establecieron que el prófugo estaba oculto en una vivienda de Guernica, partido de Presidente Perón. Fue así como montaron un operativo de vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio.

Tras varias horas de seguimiento, los policías localizaron al sujeto caminando por la vía pública, en el cruce de las calles 133 y 118. Inmediatamente lo interceptaron y se lo llevaron detenido a la sede de la SubDDI local.

Posteriormente, la fiscalía interviniente ordenó el traslado del hombre a la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, la dependencia correspondiente a la causa.