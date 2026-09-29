Villa Fiorito: abusó de su hijastra durante diez años, estaba prófugo y lo atraparon

Detuvieron a un hombre que estaba prófugo tras haber sido abusado sexualmente de su hijastra menor de edad en la localidad de Villa Fiorito . Los ataques se repitieron durante diez años.

El sujeto, de 36 años, había sido denunciado por la madre de la víctima. La mujer contó que la nena fue violada entre 2014 y 2024, en una casa ubicada en el cruce de las calles Baradero y José Luis Murature .

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Según la denuncia, la menor empezó a sufrir agresiones sexuales de su padrastro cuando tenía 6 años. La situación se repitió varias veces durante una década, hasta que ella cumplió los 16 y se animó a contárselo a su madre.

Una vez que el caso llegó a la Justicia de Lomas de Zamora, se ordenó un operativo para detener al acusado. Efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Lomas quedaron a cargo de la búsqueda.

El denunciado se mantuvo prófugo por un largo tiempo, pero nunca dejaron de buscarlo. Finalmente lograron detenerlo en los últimos días, en el cruce de las calles Bombero Voluntario Senzabello y Florencio Parravicini, en Florencio Varela.

Los uniformados se llevaron al hombre detenido y lo dejaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 y el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora. Ahora enfrentará cargos por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.