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29 de septiembre de 2026
Fuerte.

El llanto de Daniela Celis luego de equivocarse la letra en "Sex"

Daniela Celis vivió un momento de enorme angustia luego de un error que tuvo al final de la función de la obra de José María Muscari.

La emoción de Daniela Celis.&nbsp;

La emoción de Daniela Celis. 

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de “Sex”, la obra de José María Muscari, y el video se hizo viral en las redes sociales. La angustia de la ex Gran Hermano se debió a que se equivocó la letra.

“No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa. Y siento que tenemos como una conexión entre nosotros, somos una gran familia, y les quiero contar todo”, aseguró Daniela Celis en el video que compartió en las redes sociales.

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La ex Gran Hermano aseguró que suele compartir con sus seguidores cada momento de su vida, incluso aquellos que no son tan fáciles de atravesar.

“Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones. Yo soy transparente, soy esto”. Y agregó: “Por eso hay mucha gente que me ama y me banca y mucha gente que no me puede ni ver y soy infumable e insoportable. Pero soy esto y banco ser lo que soy”.

Daniela Celis, en

Daniela Celis, en "Sex".

Daniela Celis explicó los motivos de su angustia

Luego de contar por qué suele dejar que sus emociones queden expuestas, Daniela Celis reveló qué había provocado su último llanto. “Y por supuesto que lloré en Sex también. Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, explicó sobre lo que ocurrió al finalizar la función.

De todos modos, ese momento también estuvo acompañado por el respaldo de sus compañeros de elenco, algo que Daniela Celis destacó del elenco. “Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, aseguró al final del video.

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