Acompañan a mujeres de Lomas que atravesaron situaciones de violencia de género

Mujeres de Lomas de Zamora participaron de "Paseos para Todas" , una jornada de encuentro y recreación pensada para acompañar a las vecinas que están en proceso de salida de las violencias por motivos de género .

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con el Municipio de La Plata . En esta oportunidad, un grupo de mujeres lomenses recorrieron espacios públicos, culturales e institucionales de la ciudad de La Plata, compartieron un almuerzo y participaron de una ronda de intercambio y construcción colectiva.

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"El descanso, el disfrute, el acceso a la cultura y la posibilidad de construir nuevos espacios de encuentro también son parte del ejercicio de derechos y del fortalecimiento de las autonomías. Seguimos acompañando políticas que amplían derechos, fortalecen redes y generan nuevas oportunidades de encuentro y participación", destacaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio de Lomas , que articuló para que las vecinas formen parte de la actividad.

Este mes, el Municipio de Lomas se sumó al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género , una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer el acompañamiento a mujeres y diversidades.

El programa brindará acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en situaciones de riesgo por violencia de género, brindándoles herramientas para construir proyectos de vida con autonomía subjetiva y económica. Durante 6 meses, las personas destinatarias recibirán un apoyo económico directo y acompañamiento especializado para la salida de las violencias de género desde una perspectiva sociocomunitaria.

La iniciativa incluye la participación en grupos de ayuda, formación en oficios, terminalidad educativa, integración a cupos laborales, asesoramiento jurídico, abordajes en salud mental, asistencias habitacionales, integración a espacios de trabajo cooperativo, rondas de mujeres y ampliación de redes de cuidado.

Dan turnos médicos para la comunidad LGBT de Lomas de Zamora

Desde la Subsecretaría de Diversidad del Municipio informaron que se están entregando turnos para que las personas de la comunidad LGBTIQ+ de Lomas accedan a servicios médicos gratuitos.

De lunes a viernes, de 9 a 18, en la sede de la calle Castro Barros 130 (Banfield) darán turnos destinados a la atención en los hospitales Odontológico y Oftalmológico que están ubicados sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras.

También entregarán turnos para atenderse en el nuevo consultorio que funciona en la UPA de Fiorito (Avenida Presidente Perón 4813) y cuenta con servicios de ginecología, proctología, infectología, vacunación y asistencia social.

El consultorio inclusivo de la UPA lleva el nombre de Leonor Verónica Acuña, también conocida como "La Rucu", una mujer trans de Fiorito y reconocida militante que murió por falta de políticas públicas de salud.