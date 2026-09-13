domingo 13 de septiembre de 2026
Escribinos
13 de septiembre de 2026
Medicina preventiva.

Hacen operativos gratuitos en Lomas de Zamora para cuidar la salud de los chicos

El Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha nuevas jornadas integrales para que niños y niñas de 2 a 14 años tengan acceso a diferentes chequeos médicos.

El objetivo es descentralizar la atención médica en Lomas.

El objetivo es descentralizar la atención médica en Lomas.

Para descentralizar la atención médica en Lomas de Zamora y acercar a las familias un circuito preventivo de calidad, gratuito y cerca de sus hogares, el Municipio está haciendo operativos de salud para niños y niñas de 2 a 14 años.

La primera jornada integral de salud se llevó a cabo en San José, donde los profesionales realizaron diferentes controles pediátricos y mediciones de peso y talla para evaluar el estado nutricional y controlar el crecimiento. Además, los equipos de vacunación revisaron las libretas sanitarias y aplicaron las dosis correspondientes del Calendario Nacional para completar los esquemas de inmunización y garantizar la prevención de enfermedades.

Lee además
Nueva propuesta deportiva en el Parque de Lomas.
Deportes.

En Lomas organizan caminatas saludables para personas mayores
Incorporaron 367 profesionales a hospitales y centros de salud del conurbano Sur.
Inversión.

Incorporaron profesionales a hospitales y centros de salud del conurbano Sur
Los profesionales hacen controles pediátricos y aplican vacunas.

Los profesionales hacen controles pediátricos y aplican vacunas.

Los objetivos de las jornadas a cargo de la Secretaría de Salud son fortalecer la presencia en cada localidad con medicina preventiva, detectar patologías de forma temprana y acompañar el desarrollo de los niños y niñas.

El próximo operativo será el sábado 19 de septiembre, a las 9, en el Club Almafuerte de Lomas ubicado entre las calles Gorriti y Olazábal. Los requisitos para acceder a los controles médicos son tener entre 2 y 14 años de edad. La capacidad será con cupos limitados.

Salud: operativos integrales en hospitales y escuelas de Lomas de Zamora

A fines de agosto, en el Hospital Alende de Budge organizaron una jornada integral de salud pediátrica en la que más de 650 chicos tuvieron atención en distintas especialidades médicas y un gran festejo por el Mes de la Niñez con regalos y espectáculos artísticos.

El Municipio de Lomas también avanza con los operativos de salud en escuelas junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es evaluar y acompañar el desarrollo de alumnos de 1° grado con chequeos pediátricos, evaluaciones de agudeza visual, mediciones de peso y talla, controles odontológicos, vacunación y taller de nutrición con información sobre la importancia de tener hábitos alimentarios saludables.

Las familias reciben una constancia firmada y sellada por los profesionales con el detalle de la evaluación y el estado de la vacunación. Este documento puede utilizarse para la realización de actividad física no competitiva y para personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Temas
Seguí leyendo

En Lomas organizan caminatas saludables para personas mayores

Incorporaron profesionales a hospitales y centros de salud del conurbano Sur

Llavallol renueva sus Centros de Salud para cuidar de cerca a los vecinos

Arrancan los Juegos Suramericanos: cuándo compite Helen Bernard Stilling

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Helen Bernard Stilling será la presentante de Lomas de Zamora en los Juegos Suramericanos.
Se viene una gran cita.

Arrancan los Juegos Suramericanos: cuándo compite Helen Bernard Stilling

Las más leídas

Te Puede Interesar

Helen Bernard Stilling será la presentante de Lomas de Zamora en los Juegos Suramericanos.
Se viene una gran cita.

Arrancan los Juegos Suramericanos: cuándo compite Helen Bernard Stilling