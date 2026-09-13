Hacen operativos gratuitos en Lomas de Zamora para cuidar la salud de los chicos

Para descentralizar la atención médica en Lomas de Zamora y acercar a las familias un circuito preventivo de calidad, gratuito y cerca de sus hogares, el Municipio está haciendo operativos de salud para niños y niñas de 2 a 14 años.

La primera jornada integral de salud se llevó a cabo en San José , donde los profesionales realizaron diferentes controles pediátricos y mediciones de peso y talla para evaluar el estado nutricional y controlar el crecimiento. Además, los equipos de vacunación revisaron las libretas sanitarias y aplicaron las dosis correspondientes del Calendario Nacional para completar los esquemas de inmunización y garantizar la prevención de enfermedades .

Los objetivos de las jornadas a cargo de la Secretaría de Salud son fortalecer la presencia en cada localidad con medicina preventiva , detectar patologías de forma temprana y acompañar el desarrollo de los niños y niñas.

El próximo operativo será el sábado 19 de septiembre, a las 9, en el Club Almafuerte de Lomas ubicado entre las calles Gorriti y Olazábal . Los requisitos para acceder a los controles médicos son tener entre 2 y 14 años de edad. La capacidad será con cupos limitados.

Salud: operativos integrales en hospitales y escuelas de Lomas de Zamora

A fines de agosto, en el Hospital Alende de Budge organizaron una jornada integral de salud pediátrica en la que más de 650 chicos tuvieron atención en distintas especialidades médicas y un gran festejo por el Mes de la Niñez con regalos y espectáculos artísticos.

El Municipio de Lomas también avanza con los operativos de salud en escuelas junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es evaluar y acompañar el desarrollo de alumnos de 1° grado con chequeos pediátricos, evaluaciones de agudeza visual, mediciones de peso y talla, controles odontológicos, vacunación y taller de nutrición con información sobre la importancia de tener hábitos alimentarios saludables.

Las familias reciben una constancia firmada y sellada por los profesionales con el detalle de la evaluación y el estado de la vacunación. Este documento puede utilizarse para la realización de actividad física no competitiva y para personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).