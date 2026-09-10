Expo Lomas abrió sus puertas con una gran convocatoria en la Plaza Grigera

Este jueves, en el marco del 165º aniversario de Lomas de Zamora , se puso en marcha una nueva edición de Expo Lomas con una gran convocatoria de vecinos y familias que disfrutaron de diferentes propuestas y espectáculos gratuitos en la Plaza Grigera. Organizado por el Municipio, el evento industrial, comercial y cultural más importante de la ciudad se desarrollará hasta el domingo, de 15 a 21.

En la plaza de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 armaron una carpa de 90 metros con más de 60 stands a cargo de empresas vinculadas a los rubros de la metalúrgica, textil, automotor, artículos del hogar, tecnología, calzado, indumentaria, alimentos y servicios. También hay una feria de libro con editoriales y varios puestos a cargo de instituciones, artistas, ilustradores, escuelas municipales y áreas locales .

Un sabor único. Crearon El Lomense, un alfajor que concentra la historia e identidad de Lomas

Uno de los stands más visitados en la inauguración fue el de PKN3D , que tiene un montón de muñecos, juguetes y llaveros de dibujitos animados y personajes clásicos hechos con impresión 3D . "La empresa donde trabajaba cerró en pandemia y despidió a todo el personal así que me contacté con el Municipio, me dieron un puesto en la Plaza Libertad y asesoría a través de los cursos para emprendedores . Gracias a eso y al acompañamiento de los clientes fui creciendo y en mi casa tengo un taller con 20 máquinas para hacer los productos que son de diseñadores argentinos", contó José Manzolillo, un técnico impresor gráfico con 30 años de experiencia.

A lo largo toda la plaza hay más de 130 stands para recorrer.

PKN3D lleva su nombre en referencia a Perra Kira Negra, un animal que rescataron y es una integrante más de la familia. "Soy lomense de toda la vida y es muy lindo estar acá en la Expo, hablar con la gente y mostrar todo lo que hacemos", agregó José.

A lo largo de toda la tarde hubo mucho movimiento de vecinos y familias.

Dentro de la carpa también está Vientos Valentino, un emprendimiento de instrumentos artesanales como quenas, quenachos, flautas y sikus. "Son instrumentos profesionales que fabrico con cañas en mi taller de Llavallol, donde vienen los músicos y tienen la oportunidad de probarlos y llevarse el que más les gusta. Está muy bueno interactuar con la gente y que sepan que hay luthiers en Lomas", destacó Valentino Torres, que hizo instrumentos para artistas como Los Tekis y también mandó sus creaciones a Europa y Japón.

En los alrededores de la carpa y sobre la calle Manuel Castro hay más de 70 puestos de artesanos y emprendedores que se dedican a la cerámica, indumentaria, gastronomía, decoración, sublimación, serigrafía, marroquinería, cosmética, aromaterapia, calzado, fragancias, tejidos y juegos didácticos. También está el Paseo del Alfajor con un montón de delicias artesanales de diferentes sabores.

Música, shows y propuestas culturas en Expo Lomas

Al igual que en ediciones anteriores, Expo Lomas tiene una fuerte impronta cultural para que los vecinos disfruten gratis de shows de música, muestras de artes visuales, pintura en vivo, obras de teatro y proyecciones.

En el escenario ubicado frente al monumento a San Martín, este jueves se presentó el espectáculo infantil Wonderland y luego hubo conciertos a cargo de Cicatrices, las orquestas de Fiorito y San José, Familia Bachicha, Free Dance y Ensamble Sur.

Mientras que en el Patio del Arte, ubicado sobre Manuel Castro 220, estuvo la muestra de artes visuales y derechos humanos del Ex Pozo de Banfield. El cronograma completo con las actividades de los próximos días está en el Instagram de Expo Lomas.