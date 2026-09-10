jueves 10 de septiembre de 2026
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10 de septiembre de 2026
Extraño hallazgo.

Una camioneta robada en Lomas de Zamora fue recuperada en la ruta: investigan qué pasó

La hallaron abandonada durante una recorrida nocturna. Había sido sustraída semanas atrás en Lomas. Buscan esclarecer cómo llegó ahí.

La camioneta robada en Lomas de Zamora.

La camioneta robada en Lomas de Zamora.

Una camioneta que había sido robada en Lomas de Zamora fue recuperada en extrañas circunstancias durante un operativo nocturno realizado en plena ruta, en la localidad de General Las Heras, en el noreste de la provincia de Buenos Aires.

Todo ocurrió en el marco de una recorrida preventiva realizadas por personal policial sobre la Ruta 6. A la altura del kilómetro 104, en sentido Cañuelas-Las Heras, los agentes observaron un vehículo abandonado en la banquina.

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Se trataba de una camioneta Toyota Hilux 4x4 color blanca. En la oscuridad de la noche, los policías la hallaron estacionada en la banquina, sin ocupantes en su interior y sin patentes.

De Lomas a la ruta

Inmediatamente empezaron a inspeccionar el vehículo en busca de pistas. Si bien no poseía las patentes, los grabados en los cristales arrojaron más información sobre el dominio original de la camioneta.

Al verificar los datos a través del sistema informático, se confirmó que la Hilux había sido robada semanas atrás en Lomas. El vehículo poseía un pedido de secuestro activo por el delito de “hurto simple”, emitido el 29 de julio de 2026.

La causa por el robo tramitaba ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, según consta en el parte oficial. Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y trasladado a la comisaría local.

El caso quedó en manos de la UFI Nº6 del Departamento Judicial de Mercedes, que convalidó el secuestro de la camioneta y convocó a peritos de la Policía Científica para realizar pericias y tomar huellas que permitan identificar a los responsables, con el fin de esclarecer el robo y cómo llegó el vehículo desde Lomas hacia la oscuridad de la ruta.

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