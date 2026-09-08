Cayó una banda que robaba autos de alta gama en Lomas de Zamora

Desarticularon una peligrosa banda dedicada al robo de autos de alta gama para su posterior venta en el mercado ilegal. Atacaban en Lomas de Zamora y cayeron en el marco de allanamientos realizados en la localidad de Villa Centenario .

Todo empezó con una serie de entraderas cometidas en barrios residenciales de Lomas y municipios cercanos. Tras la recopilación de denuncias, la investigación quedó en manos de la DDI Lomas de Zamora.

Allanamiento. Investigaban el robo de un auto en Lomas y descubrieron un desarmadero: cuatro detenidos

Los detectives lograron identificar a los delincuentes que integraban la banda y los lugares que utilizaban como aguantaderos y talleres clandestinos. Se valieron de análisis de cámaras de seguridad y cruces de información telefónica.

A partir de la información obtenida, se ordenaron allanamientos de urgencia en domicilios de Villa Centenario .

DDI de Lomas de Zamora.

Tres detenidos en Villa Centenario

En los operativos, la Policía detuvo a tres sospechosos de 28, 32 y 41 años. Los agentes incautaron dos camionetas que habían sido robadas, un auto de alta gama utilizado para los robos, patentes falsas, inhibidores de señal, herramientas de corte y varias autopartes listas para la venta.

Como si fuera poco, la DDI de Lomas encontró también dos pistolas calibre 9 milímetros con numeración suprimida, balas de distintos calibres, teléfonos celulares y documentación adulterada de varios vehículos.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de Lomas de Zamora, que los imputó por los delitos de “asociación ilícita”, “robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda” y “encubrimiento agravado con fines de lucro”.