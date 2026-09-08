Más del 50% de los argentinos desconfía del discurso de Javier Milei sobre Malvinas

El 90% de los argentinos escuchó la cadena nacional d e Javier Milei sobre las Islas Malvinas y, si bien ese número refleja que el Presidente captó la atención de casi toda la sociedad, más del 50% de los ciudadanos dejó en claro su desconfianza en cuanto a la convocatoria que hizo el mandatario a todos los sectores políticos en torno a la recuperación del territorio.

El 90% de quienes desaprueban la gestión del jefe de Estado dejó en claro que no cree ni confía en absoluto en las razones que manifestó el líder del Poder Ejecutivo, acorde con los datos de la encuesta elaborada por la consultora Management and Fit. Para ellos se trata de un oportunismo político.

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De hecho, la mayoría de las críticas que circularon en redes hacían referencia a que Milei es admirador confeso de Margaret Thatcher, la criminal de guerra que dio la orden de hundir el crucero argentino ARA General Belgrano en 1982.

La directora de la consultora, Mariel Fornoni, sostuvo que “la grieta explica Malvinas”, debido a que “Malvinas no rompió la grieta sino que la grieta interpretó Malvinas”, a raíz de que la opinión de los consultados sobre el discurso de Milei está directamente relacionada con su percepción del gobierno libertario.

Indicó que “el nivel de penetración fue alto, pero esa conversación no significa necesariamente cambiar la opinión”. En ese sentido, hizo hincapié en que las decisiones futuras sobre estos temas clave podrían llevar al gobierno a tener que elegir entre su ideología y el pragmatismo político.

Del otro lado, entre aquellos que respaldan el proyecto oficialista: el 74,6% confía mucho en el mensaje del presidente y un 21,4% dijo creer algo en la propuesta del jefe de Estado.

Javier Milei habló por cadena nacional sobre Malvinas.

QUÉ PIENSA LA SOCIEDAD SOBRE EL ROL DEL CONGRESO

Respecto al peso del Poder Legislativo en la cuestión de Malvinas, el 57% de los encuestados cree que el Congreso nacional terminará aprobando la ley impulsada por La Libertad Avanza.

En contraposición, el 26% de los consultados piensa que la propuesta será rechazada por ambas cámaras legislativas. Se trata de un proceso en que la actuación de los bloques opositores será analizada muy de cerca por la mayoría de la opinión pública.

Aquí el 52% de quienes participaron de la encuesta afirmó que la oposición mantendrá una posición crítica frente a la iniciativa libertaria por cuestiones totalmente electorales. Únicamente un 19% sostuvo que los legisladores opositores se manejarán con responsabilidad institucional a fin de respaldar una política de Estado.

“El oficialismo convoca la unidad y la mayoría desconfía de sus motivos pero cuando mira la oposición la mayoría también supone que va a actuar por cálculo electoral”, advirtió Fornoni.