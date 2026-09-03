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3 de septiembre de 2026
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Los anuncios que hizo Javier Milei sobre Malvinas: decretos, proyectos de ley y ampliación de recursos

El presidente Javier Milei afirmó que endurecerá las sanciones para compañías petroleras en las Malvinas y destinará más recursos a la defensa.

Javier Milei reafirmó que Las Malvinas son argentinas y anunció penas más duras a empresas petroleras.

Javier Milei reafirmó que "Las Malvinas son argentinas" y anunció penas más duras a empresas petroleras.

El presidente Javier Milei anunció este jueves que endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego.

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Javier Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” argentina sobre las Islas Malvinas.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

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