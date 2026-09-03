Los anuncios que hizo Javier Milei sobre Malvinas: decretos, proyectos de ley y ampliación de recursos

Javier Milei reafirmó que "Las Malvinas son argentinas" y anunció penas más duras a empresas petroleras.

El presidente Javier Milei anunció este jueves que endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego.

Javier Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” argentina sobre las Islas Malvinas.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

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