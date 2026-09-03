La indirecta de Tini Stoessel a su familia en pleno show en México

Tini Stoessel arrancó su Futtura World Tour 2026 en el Arena Guadalajara, en México , ante 20 mil personas, en medio del escándalo económico con su familia. La cantante compartió en sus redes los preparativos y la emoción previa al recital.

Tras la demora en el inicio del show, Tini Stoessel apareció suspendida en un arnés y arrancó con “En el cielo”. Le siguieron los hits “Fresa”, “La Loto”, “Muñecas” y “Las Jordans”.

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También cantó clásicos de su etapa en Violetta junto a Mechi Lambré y Jorge Blanco, y emocionó a todos con su interpretación del tema “Siempre brillarás”.

Luego Tini Stoeesel se dirigió a sus fans: “Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces. Y de alguna manera, que yo los esté acompañando o los haya acompañado, me hace feliz”, expresó al hablarle al público.

Las canciones que Tini Stoessel decidió no cantar

Durante el recital, Tini Stoessel repasó gran parte de su repertorio, pero sorprendió al dejar fuera de la lista dos temas muy personales: “Pa” y “Ángel”, ambos dedicados a su padre, Alejandro Stoessel.

Estas canciones habían formado parte de sus shows anteriores, por lo que la omisión no pasó desapercibida entre sus seguidores y generó un revuelo inmediato.

En el tramo final, Tini Stoessel recibió una muñeca de trapo vestida de novia y un velo, y buscó entre el público a su novio, Rodrigo De Paul, a quien dedicó un aplauso y palabras de cariño.

“Quiero que sepan que no me voy a ir, me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo”, afirmó la cantante sin mencionar a su familia.

La gira continuará el jueves 4 en la Ciudad de México y el 7 en Monterrey, para luego seguir por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros destinos. El 25 de octubre, la artista volverá a presentarse en el DF antes de retomar sus shows en España en enero.