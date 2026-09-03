Revelan una insólita oferta de Independiente a Lanús por José María Canale

Lanús recibió una insólita oferta desde Independiente por José María Canale.

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de absoluta incredulidad en sus últimas horas. Independiente, en su afán de conseguir un marcador central de jerarquía, apuntó los cañones hacia el sur bonaerense para intentar fichar a José María Canale, una de las figuras de Lanús.

Sin embargo, lo insólito de la oferta terminó convirtiéndose en un escándalo de oficina por las insólitas condiciones que pretendía imponer el club de Avellaneda.

La propuesta formal firmada por Daniel Seoane, secretario general de Independiente, consistía en un préstamo inicial de USD 200.000, acompañado de una obligación de compra fijada en USD 2.000.000. El verdadero conflicto radicó en la ingeniería financiera propuesta: Independiente pretendía que ese pago millonario fuera pateado hacia adelante, quedando bajo la total responsabilidad económica de la próxima Comisión Directiva.

Un colega de Lanús me comparte la oferta formal que hizo SEOANE a HORAS de cerrar el MdP



200 lucas de préstamo por Canale, con OBLIGACIÓN DE COMPRA de 2 palos que paga la próxima CD



Así de patética la joda hasta el final, mientras vacían el club aún querían traer jugadores pic.twitter.com/rD32mURQJI — Lezka (@juanlezka) September 3, 2026 La respuesta de Lanús La respuesta en los pasillos de Lanús no tardó en llegar y fue categórica. En la dirigencia del Granate la oferta no solo fue rechazada de inmediato, sino que se tomó como una falta de respeto y un intento de "financiamiento a costa ajena". Además de las llamativas formas políticas del ofrecimiento, los números quedaron a años luz de las pretensiones del club del Sur, que había tasado al zaguero paraguayo en USD 5.000.000 tras su destacada actuación mundialista, donde incluso marcó el penal decisivo ante Alemania.

Según indicó en su cuenta de X @juanlezka: "Toca reconocer a la seria Comisión Directiva de Lanús que RECHAZÓ totalmente esta oferta por poco seria ya que saben bien el accionar de Seoane. Y en especial porque saben mejor que nadie que es una CD de salida la de Independiente". Con esta desprolija gestión descartada en cuestión de minutos, José María Canale continuará vistiendo la camiseta de Lanús, mientras que Independiente vuelve a quedar bajo la lupa por sus polémicas formas de negociación y una crisis institucional que sigue sumando capítulos extraños en los escritorios.

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