Ezeiza refuerza la prevención ante el pronóstico de fuertes lluvias por El Niño

El Municipio de Ezeiza reforzó las tareas preventivas en distintos puntos del distrito ante el pronóstico de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño . Cuadrillas y maquinaria trabajan en arroyos y canales de escurrimiento para facilitar el drenaje y reducir el riesgo de anegamientos durante las próximas tormentas.

Las tareas se realizan en coordinación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires e incluyen la participación de cuadrillas municipales y maquinaria pesada.

El objetivo es mantener despejados los cursos de agua y mejorar el escurrimiento para disminuir las posibilidades de anegamientos e inundaciones si se registran precipitaciones abundantes.

El intendente Gastón Granados difundió un video en sus redes sociales en el que destacó la importancia de las acciones preventivas y pidió colaboración a los vecinos.

En ese sentido, solicitó evitar que los residuos terminen en la vía pública o dentro de los cauces de agua. "Nosotros hacemos nuestra parte, le pido a los vecinos que hagan la suya", expresó el jefe comunal.

Qué se espera por el Súper Niño

El fenómeno de El Niño también genera atención en el conurbano bonaerense de cara a la primavera y el verano. Según explicó Martín Padín, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, las condiciones actuales del Pacífico ecuatorial pueden favorecer una mayor disponibilidad de humedad en las masas de aire.

El especialista señaló que para Buenos Aires existe la posibilidad de registrar lluvias superiores a los valores habituales, aunque aclaró que la presencia de mayor humedad no implica por sí sola que todas las precipitaciones sean extremas.

La intensidad de las tormentas dependerá también de las condiciones de inestabilidad atmosférica que se presenten en cada momento.