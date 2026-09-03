San Vicente: convocan al primer Congreso Distrital de Educación Sexual Integral.

San Vicente será sede del primer Congreso Distrital de Educación Sexual Integral (ESI) , una jornada destinada a docentes y actores educativos para compartir experiencias, proyectos y propuestas vinculadas con este saber interdisciplinario. El encuentro se realizará el viernes 23 de octubre de 2026, desde las 8, en el Museo Histórico 17 de Octubre.

Organizado por la Dirección de ESI local, la propuesta busca poner en común experiencias desarrolladas en las escuelas y fortalecer las redes educativas y comunitarias vinculadas con la ampliación de derechos.

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Durante la jornada habrá mesas de exposición organizadas en torno a tres ejes: ESI y comunidad; ESI en los niveles y modalidades del sistema educativo; y ESI y Derechos Humanos .

La convocatoria contempla experiencias, proyectos, investigaciones, secuencias didácticas e intervenciones pedagógicas relacionadas con la implementación de la ESI. Los trabajos podrán ser presentados por docentes y equipos institucionales de hasta dos integrantes.

Cómo presentar los trabajos de ESI

Los resúmenes deberán incluir el eje temático seleccionado, tres palabras clave, una síntesis de hasta una carilla, autor o autores, institución y datos de contacto. El formato solicitado es Times New Roman 12, con interlineado 1,15.

La organización informó que las experiencias seleccionadas pasarán a una segunda instancia, en la que se comunicarán las pautas para la presentación completa. En esa etapa también se podrá definir si la participación será mediante una mesa expositiva o una muestra dinámica.

El formulario de inscripción y recepción de trabajos está disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXOUJxcEfRTId5hA4OnLTY9_vx8OSRiSoSoZMTUS4na-7uQ/viewform?usp=publish-editor

La actividad otorgará certificados de participación y de exposición. Para consultas, se indicó contactar a Jesica Aluani, referente distrital de ESI, al 11-6639-8686.