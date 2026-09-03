jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Hasta pronto.

Mariela Prieto fue eliminada de Gran Hermano y quedan cinco finalistas

Mariela Prieto dejó el reality de Telefe luego de conseguir la menor cantidad de votos positivos. Sus compañeras la despidieron con buena onda.

Mariela Prieto dejó Gran Hermano.&nbsp;
Mariela Prieto dejó Gran Hermano. 

El lunes arranco la recta final de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Santiago del Moro anunció que se abría la última placa de la temporada la que las seis participantes que quedan en el reality de Telefe se exponen a una placa positiva.

A días de que se abriera la placa, este miércoles se conoció la primera eliminada de esta placa, la jugadora que quedaría en el puesto 6° de la competencia.

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En el inicio del programa se pausó la placa y la escribana le entregó seis sobres a Santiago del Moro, cinco dorados y uno negro, en el que se encontraba la participante con menos votos.

De manera aleatoria, el conductor fue revelando quiénes seguían en placa, la primera en enterarse que seguía en placa fue Yanina Zilli, luego Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos fue la siguiente, y la siguió Sol Abraham.

En el versus final quedaron Mariela Prieto y Luana Fernández. Pasadas las 23.30 horas del miércoles el conductor confirmó que la primera eliminada en la placa final es Mariela, quedando en el 6° puesto.

Su despedida de Gran Hermano

La esposa del Turco García se despidió de Gran Hermano Generación Dorada luego de quedar fuera de competencia. Sus compañeras la acompañaron hasta el patio de la casa, donde recibió un último mensaje de despedida por parte de la producción.

Con su valija en mano y antes de retirarse definitivamente, Mariela Priero expresó toda su emoción por la experiencia vivida dentro del reality: “Gracias, gracias, Argentina. ¡Te quiero, Gran Hermano!”.

Pero el momento más particular llegó después. Para despedirla, sus compañeras comenzaron a cantar “Abuela, lalala”, haciendo alusión a que cumplirá muy pronto ese rol.

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