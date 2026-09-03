Cine Club en Turdera: 4 películas imperdibles para disfrutar en septiembre

Cuando cae la noche del viernes, el Cine Club Turdera abre sus puertas para proyectar películas y generar una experiencia colectiva en la que vecinos de diferentes edades se reúnen alrededor de una pantalla para dejarse llevar por las historias. La programación de septiembre incluye películas de culto y una de las sensaciones cinematográficas del momento.

La propuesta se lleva adelante en el Rotary Club , ubicado sobre la calle San Luis 369 , donde hay un salón de estilo clásico con una ambientación ideal para sumergirse en el mundo del cine. Cada función tiene una previa con música, comidas y bebidas para luego dar inicio a la película que se proyecta en alta definición y con sonido envolvente.

Este viernes 4 de septiembre van a pasar The Rocky Horror Picture Show , el emblemático musical de culto protagonizado por el recientemente fallecido Tim Curry . "Un sarcástico y amoroso alarde de libertad y hedonismo. El musical ideal para aquellos a los que no les gustan los musicales y una genialidad para ver de a muchos", expresaron desde el Cine Club en relación al film que tiene 50 años y sigue siendo moderno y provocador.

El viernes 11 será el turno de Backrooms , una de las películas que más llamó la atención este año. La historia es sobre un hombre que le cuenta a su psicóloga que descubrió un extraño pasaje en el sótano del local de muebles donde trabaja y que conduce a una extraña edificación contigua. Cuando el protagonista desaparece, su psicóloga decide ir a buscarlo.

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Mientras que el 18 de septiembre proyectarán Le Samourai, un policial sobre un perfeccionista y solitario asesino a sueldo que comete, por primera vez, un error en su trabajo y empieza a ser acorralado.

El cierre del mes será el viernes 25 con Poltergeist, uno de los grandes clásicos de los 80 dirigido por Tobe Hooper y con guion de Steven Spielberg. La película sigue a una típica familia estadounidense de clase acomodada que comienza a experimentar una serie de fenómenos paranormales en su casa.

Todas las películas arrancan a las 22 y una hora antes se abre el buffet con comidas y bebidas para disfrutar de una linda previa. La entrada tiene un precio popular de $3 mil que sirve para colaborar con el funcionamiento del Cine Club. Los organizadores también están pidiendo la colaboración con alimentos no perecederos y calzado masculino para donar en una olla popular.

El cine como experiencia comunitaria

El Cine Club Turdera arrancó en agosto de 2024 con la idea de crear una comunidad que disfrute de las películas en un lugar especialmente acondicionado. La propuesta ya tiene un público fijo y cada vez suma nuevos espectadores.

"Generar un lugar de encuentro es hermoso y disfrutar el cine como experiencia colectiva y sin las limitaciones propias del mercado es toda una pasión. La gente siempre se va contenta por la calidad de la sala, los precios del buffet y todos disfrutan de las películas más allá de que tengan o no una formación cinéfila", destacó Ramiro Baca, fundador y presidente del Cine Club Turdera.

El ciclo tuvo como invitados a grandes cineastas que conocieron Turdera y la gente pudo conocerlos a ellos como Ezequiel Radusky, Felipe Wein y Miguel Bou. También fueron convocados para ser una de las sedes del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPAB).