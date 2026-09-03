Llega a Temperley una nueva edición de Música en el Balcón con movida solidaria

Los músicos desde el balcón ubicado en Temperley ofrecen un concierto gratuito y solidario.

La propuesta Música en el Balcón (MEEB) que permite escuchar a una banda de jazz gratis que toca desde el balcón de un departamento de Temperley , vuelve a presentarse por tercera vez en este año. La cita es este sábado a las 17 en Juncal y Lucio Vicente López, como siempre con el objetivo de juntar en la calle a los vecinos para disfrutar de la mejor música en vivo.

Se trata de la edición número 23 que los músicos se presentan al aire libre para un público que se acerca desde distintos lugares a disfrutar de una tarde distinta.

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Desde el inicio, en enero de 2024, los conciertos se armaron como show al aire libre apuntando a transformar un espacio doméstico en escenario público: los vecinos llevan sus sillas, su mate y se sientan en la vereda y en la calle para apreciar un concierto único.

Como en cada una de las presentaciones se cortará la calle para que los vecinos puedan acomodarse con sus sillas, su mate a disfrutar. "Contamos con el apoyo del Municipio que nos ayuda con el corte de calle en cada oportunidad para que no haya inconvenientes durante el show que tiene una duración aproximada de una hora y 20 minutos", comentó Carla Castro que se encarga de la producción general y audiovisual de Música en el Balcón, que se ha convertido en una marca registrada.

Sobre el repertorio adelantaron que se tocará jazz como siempre, pero con fusión "porque algunos temas son de géneros vecinos como por ejemplo, el funk".

Cortan la calle para que el público disfrute del concierto.

Los que se acerquen van a poder disfrutar de un concierto que brindarán 12 músicos que tocan distintos instrumentos. Desde saxo, trompeta, guitarra, batería, hasta trombón y contrabajo.

Gracias a la repercusión que han tenido desde aquella primera presentación, MEEB fue invitado a tocar en la Usina del Arte en CABA con una presentación más que especial en el patio central, en la terraza que oficia como de balcón para no perder la esencia de la propuesta.

También, en junio fueron invitados para tocar en el Teatro del Municipio de Lomas. "Para esa fecha armamos una puesta como si fuese el interior de un living", contaron.

La agrupación en septiembre del año pasado lanzó el primer disco de estudio, grabado en Lomas Records por Gustavo Corrado. El álbum incluye seis temas: una composición original que identifica a la banda de música jazz.

MEEB está integrado por: Paula Acho - Voz, Leandro Merli - Trompeta, Tomas Witenas - Saxo Alto, Francisco Orozco - Saxo Tenor, Lucía Dozo - Trombón, Augusto Singh - Guitarra, Pablo Stahl - Batería, Rodrigo Perez Lazarte - Bajo, Federico Jachini - Guitarra, Sabrina Lara - Voz, Gabriel Gall - Batería, Mateo Perez Valente - Contrabajo.

La solidaridad, siempre presente

Como la entrada es libre y gratuita, desde MEEB comenzaron a incorporar la acción solidaria y en cada presentación piden a los asistentes que colaboren con alimentos no perecederos que luego son entregados a la Organización Aconcagua de Lomas que tiene una historia de más de una década en la labor social.

Los que quieran colaborar pueden dejar las donaciones en un sector que estará visible para que puedan dejar los alimentos allí.

Aconcagua necesita los alimentos para sus recorridas nocturnas por las calles de Lomas. Se encargan de cocinar todas las semanas para luego entregar viandas y estar presente ante la vulnerabilidad de aquellos que están en situación de calle.