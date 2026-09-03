Fuerte malestar por fallas en la tarjeta SUBE: qué pasa con las cargas de saldo

Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) comenzaron el jueves con dificultades para cargar y acreditar el saldo en sus tarjetas SUBE , el inconveniente alcanza a diferentes medios de recarga y genera complicaciones para quienes necesitan utilizar colectivos y trenes para trasladarse.

Desde la cuenta oficial de SUBE informaron que se registran "inconvenientes técnicos ajenos a SUBE", que provocan intermitencias tanto en la compra como en la acreditación.

Esta tarde. Accidente en la estación de Lomas: un hombre fue atropellado por el tren

Economía. Cuánto aumentan a partir de hoy las tarifas de luz y gas

Según un comunicado difundido por el sistema, las fallas alcanzan a diferentes medios usados habitualmente. Entre ellos se encuentran la aplicación móvil, las ventanillas de atención y las terminales en las estaciones. Los problemas fueron señalados por los pasajeros en redes sociales, un usuario de X cuestionó la explicación oficial y señaló que "No es ajeno a SUBE. Es su sistema, que no funciona".

Otros pasajeros indicaron que las fallas comenzaron durante la mañana de este jueves y que también se registraron inconvenientes para procesar cargas pendientes a través de los validadores instalados en los colectivos. Algunos usuarios aseguraron, además, que los primeros problemas habían aparecido durante el miércoles.

Qué alternativas existen para pagar sin la sube

Existen otras formas de abonar los viajes en el transporte público, los pasajeros pueden utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de las redes Visa y Mastercard en los sistemas que ya cuentan con esta modalidad. También es posible utilizar celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC, siempre que tengan asociada una tarjeta compatible y pagar mediante QR.

Las fallas alcanzan a la aplicación, las ventanillas de atención y las terminales en las estaciones.

El problema llega después de un nuevo aumento del transporte

El martes primero de septiembre aumentaron los transportes públicos del AMBA. Los cuadros tarifarios de las líneas de colectivos que recorren la Provincia de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,3%, el boleto mínimo pasó de $1.111,19 a $1.158,97.

El ajuste también alcanzó al servicio ferroviario, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aplicaron el último tramo del aumento del 14,29% autorizado por el Gobierno nacional, en relación con el mes previo, implica un salto de7%.

Con esta actualización el boleto mínimo para los pasajeros que cuentan con la SUBE registrada pasó de $420 a $480.