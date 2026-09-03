Dylan Aquino se despidió de Lanús e inicia su camino en Europa

La venta de Dylan Aquino , de Lanús al Royale Union Saint-Gilloise, de Bélgica fue sorpresiva. Era uno de los apuntados por la dirigencia a vender en este mercado de pases , hubo sondeos de la MLS y México, pero a horas de la derrota frente a Boca Juniors, por la 7º fecha del Torneo Clausura la noticia causó estupor.

Ya instalado en su nuevo destino, el extremo de los goles importantes en las últimas dos conquistas internaciones (Fluminense por la Copa Sudamericana 2025 y Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026) se despidió de Lanús.

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“Hoy me toca despedirme de Lanús , el club que me vio crecer desde chiquito. Acá pasé la mayor parte de mi vida, siendo de la categoría 2005. Acá aprendí a jugar, a competir, a caerme y a levantarme. Acá cumplí sueños que de chico solo imaginaba”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

De su estadía en Cabrero y Guidi , el futbolista de 21 años destacó que “ me llevo todo lo que logré , los títulos, los partidos, los viajes, pero sobre todo me llevo a la gente. A mis compañeros, a mis amigos de la 2005 que fueron hermanos, a los profes, DTs y a cada persona del club que me bancó siempre”.

Su entorno también tuvo que ver en este nuevo desafío. “Gracias a mi familia por acompañarme siempre, y gracias al Granate por formarme como jugador y como persona. Me voy con tristeza pero con el pecho inflado de orgullo. Una parte mía se queda para siempre en La Fortaleza”, finalizó.

El club confirmó el traspaso

Lanús emitió un comunicado donde detalla el “traspaso de Dylan Fabricio Aquino al Royale Union Saint-Gilloise, de Bélgica; Club Atlético Lanús se reserva el 15% de una futura transferencia del jugador”.

Club Lanús comunica: traspaso de Dylan Aquino a @unionstgilloise pic.twitter.com/CZFsgi744r — Club Lanús (@clublanus) September 2, 2026

Sin detallar cifras oficiales, algunos medios hablan de US$9 millones brutos, lo que sería cerca de US$6.700.000 netos para la institución. El varelense firmó hasta diciembre de 2030, con opción a una temporada más.

A qué club llega Dylan Aquino

El Royale Union Saint-Gilloise es uno de los clubes más representativos del fútbol belga. Fue fundado el 1º de noviembre de 1897.

Tiene 12 títulos de la Liga, tres copas y dos Supercopa (la mayoría de ellos antes de la Segunda Guerra Mundial). Actualmente compite en la Jupiler Pro League.

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Dylan Aquino será compañero de Kevin Mac Allister (hermano de Alexis y Francis) y esta temporada jugarán la UEFA Europa League.

En el segundo torneo a nivel europeo quedó en el bombo 2 de la fase de liga: local de Real Sociedad (España), Celtic (Escocia), Lech Poznan (Polonia) y Hapoel Be’er Sheva (Israel); visitante de Olympique de Lyon (Francia), Viktoria Plzen (República Checa), Celta de Vigo (España) y Besiktas (Turquía).