jueves 03 de septiembre de 2026
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3 de septiembre de 2026
Gratuita.

Lomas: convocan a los vecinos a conocer especificidades de la Reserva Santa Catalina

Este sábado se realizará un nuevo encuentro del Taller de Plantas Nativas de Pastizal para que los vecinos aprendan sobre la restauración del ambiente.

Lomas tiene un refugio natural en pleno corazón urbano.

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En la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora se realizará un nuevo encuentro del Taller de Plantas Nativas de Pastizal para que los vecinos aprendan sobre la restauración del ambiente y la importancia de las especies autóctonas.

La jornada organizada por la Secretaría de Ambiente del Municipio tendrá lugar este sábado en el predio de Garibaldi 2348. A las 10 habrá un taller teórico sobre las plantas nativas del pastizal y el rol clave que cumplen las áreas protegidas urbanas en la educación ambiental, la valoración del patrimonio natural y la conservación de la flora y fauna silvestre.

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Después del taller, los participantes van a hacer una recorrida para conocer las especies que hay en el pastizal de la reserva. La idea es armar un censo de plantas nativas y exóticas, y planificar nuevas acciones de restauración.

El encuentro es gratuito y abierto a la comunidad. Es importante que los vecinos vayan con ropa y calzado cómodos para recorrer el predio y participar de las actividades al aire libre.

Convocan voluntarios para la Reserva Santa Catalina

En la Reserva Santa Catalina funciona un programa de voluntariado destinado a los vecinos que quieran sumarse y colaborar en las distintas tareas que se desarrollan en el predio.

Los sábados, de 10 a 14, se llevan a cabo trabajos en el marco de los diversos proyectos vinculados a la restauración ambiental y ecológica de la reserva como control de especies exóticas invasoras, producción de plantas nativas, plantaciones, cartelería informativa y mantenimiento de senderos.

El programa es para mayores de 18 años y no es necesario tener experiencia ni estar cursando carreras vinculadas. Los interesados en anotarse tienen que llenar este formulario.

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