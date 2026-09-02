A Banfield le cae Copa Argentina en un momento clave

Los cuartos de final de la Copa Argentina ya comienzan a proyectarse. Una de esas llaves tendrá como protagonista a Banfield enfrentando a Deportivo Riestra en las instancias finales del torneo federal. De los dos, el Taladro fue el que llegó más lejos, ya que resultó semifinalista en 2022.

La fecha que se maneja para este cruce es el miércoles 9 de septiembre -resta confirmación oficial-, con sede y horario a confirmar. Entre pasillos, se rumorea que hay dos estadios que pican en punta para albergar este partido: el Alfredo Beranger (Temperley) y el Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia). La idea es jugarlo en horas de la tarde/noche para permitir afluencia del público.

Dura derrota. Banfield cayó ante la jerarquía de un River que se despertó en el Florencio Sola

Mercado de pases. El colombiano Manuel Arteaga firmó con Banfield y se convirtió en el séptimo refuerzo

En la presente edición, Banfield piso el estadio de Temperley en la primera instancia, goleando a Real Pilar 3-0, con tantos de Tiziano Perrotta -hoy futbolista de Defensa y Justicia, cedido por Elche - y Federico Anselmo .

Por su parte, el Malevo visitó Florencio Varela en la fase pasada (partido de octavos de final), eliminando a Gimnasia y Esgrima La Plata por penales (4-2), luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Hasta el presente, es la mejor actuación del club del Bajo Flores en la Copa Argentina.

Golpes en el Torneo Clausura

De confirmarse la fecha, tomará a Banfield en el Torneo Clausura entre los partidos ante Aldosivi de Mar del Plata -sábado 5 de septiembre-, en el estadio José María Minella, y Barracas Central -lunes 14-, en el estadio Florencio Sola.

Pero, además, en un momento futbolístico que no es el mejor en cuanto a resultados. El Taladro acumula dos derrotas consecutivas (Newell’s y River Plate) que lo golpearon después del gran triunfo ante Racing Club como visitante, y con un partido clave por delante ante el Tiburón para la tabla anual y de promedios con el objetivo de permanecer en la Liga Profesional.

El equipo comandado por Pedro Troglio, en caso de acceder a las semifinales de la Copa Argentina, va por el lado de Racing Club -que eliminó a Belgrano de Córdoba- y el ganador de Boca Juniors-Vélez Sarsfield -juegan esta noche en Córdoba- que cierran el cuadro correspondiente a los octavos de final.