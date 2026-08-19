La confesión de Facundo Sanguinetti antes de su partida de Banfield

Facundo Sanguinetti fue uno de los destacados en el triunfo de anoche de Banfield ante Midland por la Copa Argentina . Con dos penales atajados en la definición, fue vital en la clasificación a los cuartos de final y de esta manera tuvo una despedida a lo grande antes de continuar su carrera en Vélez Sarsfield .

El arquero habló con la prensa luego de su último partido con la camiseta del Taladro y se mostró feliz por el objetivo cumplido. “El grupo se merece estar en los cuartos de final, que es un objetivo importante, fundamentalmente porque pasó momentos malos y se merecía esta alegría”, remarcó tras la victoria en la cancha de Deportivo Morón.

En Morón. En un partidazo, Banfield le ganó por penales a Midland y sigue en la Copa Argentina

Sanguinetti transita sus últimas horas como futbolista de Banfield y por eso, antes de ser anunciado como refuerzo del Fortín, analizó sus últimos meses en el club, en los que además fue el capitán del equipo. En ese sentido, reconoció que el momento en el que le tocó serlo “no fue el mejor” por las diferentes complicaciones económicas y le dio un consejo al compañero que ocupe su lugar como líder.

“Quizá el momento en el que me tocó ser capitán no fue el mejor en cuanto a lo externo, a la situación del club, pero lo que le diría a mi compañero que tome ese lugar es que mantenga la tranquilidad. Muchas veces será el blanco de las críticas y eso se lo tiene que tomar con calma. Hay que tirar para adelante, levantar a los compañeros y poner el pecho, incluso cuando crea que sea injusto, porque el grupo está por delante de todo”, remarcó.

Y en esa línea, sobre quién podría ser el nuevo capitán, Sanguinetti dejó en claro su postura y afirmó: “Todos los chicos son positivos, todos tiran para adelante, pero me gustaría que sea alguien del club porque lo va a sentir de una manera distinta. Los que surgimos de Guillón tenemos un cariño especial que nunca se va a terminar”.

Su vínculo con los hinchas de Banfield

Por otra parte, y con el pasaje asegurado a la próxima instancia de la Copa Argentina, el arquero habló sobre su vínculo con los hinchas y reconoció que la relación fue “un poco tensa” en el último tiempo, aunque señaló que siempre entendió el sentimiento de los simpatizantes.

“La relación con los hinchas fue un poco tensa al final, pero son cosas que pasan y a veces por ser el capitán tenés que soportar esas cosas. Nunca tuve un reclamo para ellos porque los entiendo, son hinchas y quieren lo mejor para el club. Y el mensaje es que disfruten que no se llega todos los días a los cuartos de final de esta competencia”, concluyó.

Facundo Sanguinetti analizó el triunfo de Banfield y ponderó a Midland

El arquero analizó lo que fue el empate 2 a 2 ante el elenco de la Primera Nacional y destacó el nivel del conjunto dirigido por Joaquín Iturrería, al que consideró como un equipo que juega “muy bien” al fútbol.

“En los 90 minutos se dio un partido difícil, es un gran rival a pesar de que es de una categoría inferior. La verdad que juegan muy bien. Por momentos nos vimos superados, ellos consiguieron el empate con esos goles desde afuera del área y se nos complicó el partido”, resaltó.

Y en esa línea, Facundo Sanguinetti concluyó: “En ningún momento lo subestimamos, sabíamos que es un gran equipo. Capaz bajamos un poco la guardia después de los dos goles y lamentablemente nos empataron. Por suerte, seguimos en carrera”.